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南投巨峰葡萄因豪雨「開口笑」 農民看的心頭滴血

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供
南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供

9月上旬豪雨造成南投縣巨峰葡萄受重創，已經可採收的葡萄，因為大雨裂果、落果嚴重，如同「開口笑」，整年的心血幾乎泡湯，讓農友欲哭無淚。南投縣政府和台中農改場會勘，認為已達天然災害救助辦法，緊急發文農糧署納入現金救助，減少農民損失。

信義鄉林姓果農說，信義鄉適合巨峰葡萄生長，最近正值產季，原本果園葡萄結實纍纍，加上市場價格看俏，整年辛苦應可回收，沒想到月初豪大雨排水不及，造成葡萄嚴重裂果、落果，無法採收販售，農民靠天吃飯，但眼看辛苦栽種的葡萄報銷，還是難以接受，再沒有收成的話，整年就沒有好的收入。

南投縣水里鄉、信義鄉位在玉山山腳，海拔高、日夜溫差大，四面環山因此不受季風影響，加上發展完善的栽培技術，栽種出的巨峰葡萄不但香味濃厚、甜度高，果肉也多汁、富彈性且充滿濃厚風味，甜度可達18。

信義鄉民國60年代農民從平地引進巨峰葡萄栽培，經過農友的努力，遵照早期疏果及套袋管理，葡萄風味好且香甜可口，目前栽培面積有200公頃，全為鮮食巨峰品種，9月中旬正是採收季節。

南投縣政府接獲水里、信義鄉公所通報，巨峰葡萄受損嚴重，12日會同台中區農業改良場、農糧署中區分署及公所前往災區勘察，巨峰葡萄二期果及三期果受到豪雨影響導致裂果、落果，累積查報水里鄉受損面積20公頃損害程度40%、信義鄉被害面積30公頃損害程度50%，均已達救助門檻。

南投縣農業處立即函文農糧署，因水里鄉及信義鄉巨峰葡萄種植面積達全縣8成以上，具災損指標性，被害面積已達「農業天然災害救助辦法」現金救助標準，建議農糧署將全縣巨峰葡萄納入現金救助，減少農友損失。

南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供
南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供
南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供
南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供

南投縣農 農糧署 災損

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