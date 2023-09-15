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彰縣樹木銀行樹況差 將增訂違約金

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣政府在溪州公園附近設置樹木銀行，不少樹木枯死或樹況不佳遭批評。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府在溪州公園附近設置樹木銀行，不少樹木枯死或樹況不佳遭批評。圖／彰化縣府提供

彰化縣設置樹木銀行10多年，因公共工程而無處去的樹木，會移植到樹木銀行，不過彰化縣審計室報告指出，移植的樹木枯死、生長狀況不佳，珍貴樹木棲地不佳，影響生長狀況。彰化縣農業處表示，將要求廠商加強管理，將增訂違約金條款，若移植存活率未達60%，將開罰違約金。

彰化縣議員劉淑芳說，樹木銀行所在地多數人都不知道，移植到此的樹種經濟價值有限，移植過程多少影響樹況，建議提高樹種培植，若有長期不移走的樹，應該加強媒合，掛牌公告讓大家知道，可幫樹木找去處。

彰化縣審計室發現，樹木生長情況普遍不佳或死亡，有的移植暫遷的樹已枯死，應釐清委外廠商的維管責任；部分珍貴樹木的棲地受限，影響根系生長，應改善棲地環境；另外廠商與移植單位的契約文件，未訂定樹木移植處理程序，未能確保樹木移植存活。

彰化縣農業處說，樹木銀行委託廠商不定期巡視管理，考量樹木只是暫置，未來還會移到別處，因此不會種到土裡，只是包覆根系放置，部分樹木長期未移走，造成樹況變差。

農業處表示，已要求廠商加強管理，移植樹木存活率未達60％，將依契約開罰違約金；明年度契約施工補充條款將增訂條款，規範樹木移植作業方式及技術要領，確保樹木健康狀況。

議員

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