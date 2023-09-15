中市高級救護員不足 去年6都最少

台中市人口數六都第二，不過，消防局配置的高級救護技術員人數僅125人，在六都敬陪末座。議員質疑，新北市配置最多有527人，台中市連四分之一都不到；超過15年的逾齡消防車比率高達43%，為市民安全捏把冷汗。台中市消防局表示，去年起連續3年培訓人才與採購消防車，將逐年改善。

台中市審計處指出，台中高級救護技術員去年底只有125人六都最少，新北市527人、台南市202人、桃園市177人、高雄市171人，台北市141人；逾齡消防車佔比43%六都最高，高雄市、桃園市只有5%，新北市12%、台南市20%、台北市28%。

民進黨議員林祈烽說，台中市是第二大城，高級救護技術員人數卻在六都墊底，甚至比六都第五的台北市少了16人；全市53個外勤分隊，54%、29個分隊配置未達2人，缺人問題很嚴重。

議員質疑，消防車43%逾齡問題嚴重，明年市府編列3.2億元採購，但汰換後逾齡比率仍六都最高，真的有夠離譜；市府應盡速補足技術員人力，採購新的消防車輛，保障市民安全。

消防局長孫福佑說，台中市高級救護技術人員數較少，消防局推動「到院前緊急救護能量計畫」，從2022年到2024年連續3年培訓，去年培訓30人，今年、明年各培訓36人，到2025年可提高到227人；今年已提高到155人，外勤分隊配置2名高級救護技術員的已達36分隊，比去年提高5成。

消防局表示，2011至2019年平均每年採購消防車金額約4456萬元，2020至2023年每年平均預算增為3倍達1.33億元；去年、今年各編列1.4億逾元，分別採購16輛、24輛消防車，逾齡比可降為34.4%。

消防局表示，明年預計再採購35輛各式消防車，逾齡比可再降為23.2%；2024至2026年爭取中央補助汰換各式消防車38輛，總經費達3.78億元。