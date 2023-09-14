扶輪社送愛南投仁愛 百名弱勢生獲120萬獎學金
扶輪社今天頒發獎助學金給南投縣仁愛鄉弱勢學生，受惠對象從去年60人增至今年100人，共發出新台幣120萬元獎助學金；會中也捐共30萬元裝備、救難越野機車給神鷹山區搜救隊。
台北圓環扶輪社今天在仁愛鄉農會五岳巴萊館辦理2023至2024年度「扶輪之子」認護計畫獎助金頒贈儀式，提供仁愛鄉弱勢兒少1萬2000元獎助學金，今年共100名學童受惠，南投縣長許淑華出席表示，感謝扶輪社的資助與愛心，讓偏鄉孩童學習無後顧之憂。
許淑華致詞也表示，感謝各界風災後對仁愛鄉伸出援手，不論是救災或災後復建，因為各界援助讓鄉民能更勇敢面對未來生活，縣府會妥善利用每筆善款和民間資源，也希望不久將來再邀大家回仁愛鄉觀光旅遊。
「扶輪之子」計畫主委李元恭指出，國際扶輪社長期致力社會服務及公益活動，推動「扶輪之子」認護計畫邁入第6年，去年全國共162所學校、1123名學童受惠，今年預計捐助1500名學童，協助南投縣仁愛鄉邁入第2年，今年共100名學童獲助，感謝社友響應。
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