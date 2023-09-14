快訊

黨產會追徵大孝大樓7.8億…國民黨打行政訴訟上訴 結果逆轉了

扶輪社送愛南投仁愛 百名弱勢生獲120萬獎學金

中央社／ 南投縣14日電

扶輪社今天頒發獎助學金給南投縣仁愛鄉弱勢學生，受惠對象從去年60人增至今年100人，共發出新台幣120萬元獎助學金；會中也捐共30萬元裝備、救難越野機車給神鷹山區搜救隊。

台北圓環扶輪社今天在仁愛鄉農會五岳巴萊館辦理2023至2024年度「扶輪之子」認護計畫獎助金頒贈儀式，提供仁愛鄉弱勢兒少1萬2000元獎助學金，今年共100名學童受惠，南投縣長許淑華出席表示，感謝扶輪社的資助與愛心，讓偏鄉孩童學習無後顧之憂。

許淑華致詞也表示，感謝各界風災後對仁愛鄉伸出援手，不論是救災或災後復建，因為各界援助讓鄉民能更勇敢面對未來生活，縣府會妥善利用每筆善款和民間資源，也希望不久將來再邀大家回仁愛鄉觀光旅遊。

「扶輪之子」計畫主委李元恭指出，國際扶輪社長期致力社會服務及公益活動，推動「扶輪之子」認護計畫邁入第6年，去年全國共162所學校、1123名學童受惠，今年預計捐助1500名學童，協助南投縣仁愛鄉邁入第2年，今年共100名學童獲助，感謝社友響應。

許淑華 災後 公益活動 愛心 偏鄉

延伸閱讀

整治南投平林溪支流 水利署攜手縣府投入2400萬

偏鄉學生玩扭蛋扭出3縣市名產 南投、宜蘭訪桃世客博一同推觀光

【重磅快評】賴清德反省檢討卻向許淑華補刀

基泰9年前就曾鄰損 許淑華籲蔣萬安「把市民無助、眼淚放心裡」

相關新聞

美式賣場牛肉有蛆蟲？台中食安處稽查未發現

台中市衛生局食安處今指出，對於有民眾反映南屯區美式賣場牛肉疑似有蛆蟲案，經上午派員前往稽查，結果目前尚符規定，亦無發現病...

全球智慧醫院評比 台中榮總獲兩岸三地唯一前250名醫院

2024年全球智慧醫院評比揭曉，台中榮總是兩岸三地第一且唯一入榜前250名醫院。院長陳適安今表示，台中榮總去年度已是兩岸...

投131線落石危險 南投縣府預計下周交管封閉施工清除

魚池鄉投131線是埔里鎮往返魚池鄉主要道路之一，出入車輛非常多，日前受風災及連日豪大雨影響，造成沿路多處災情，頻繁落石現...

台中機場捷運今再送審 機場到屯區26站路線不變

台中機場捷運(橘線)可行性研究，市府依中央審查意見完成補充與修正，今再度報交通部審議。交通局表示，橘線聯繫台中國際機場、...

中華民國農會65年老建築拆了 改建後引進大型購物中心

位在台中市大里中興路已65年的中華民國農會最近拆除中，因是不少人的記憶，引起許多討論。農會總幹事張永成今天說，因建築過於...

伊達邵水上自行車道下周將完工 未來一路通往九蛙平台

趕在日月潭萬人泳渡、中秋節及花火節前，伊達邵水上自行車道終於將完工啟用，日月潭國家風景區指出，這段全長600公尺的水上自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦