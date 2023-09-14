投131線落石危險 南投縣府預計下周交管封閉施工清除

魚池鄉投131線是埔里鎮往返魚池鄉主要道路之一，出入車輛非常多，日前受風災及連日豪大雨影響，造成沿路多處災情，頻繁落石現場，可見到縣府設置的防護網上擋下許多大型土石，地方民眾擔憂落石增加造成危險，南投縣長許淑華、立委馬文君與多位民意代表現勘後，立刻要求開口契約廠商下周就進駐施工，封閉全線道路盡速清除土石，確保防護網功能，讓用路車輛安全通行。

契約廠商表示，評估施作方式後，預計會先將損壞的防護網拆解，並用吊掛機具清除落石，並針對坡面風化部分噴凝土保護，全部機具及施工人員預計下周就進駐施工，工程分為兩階段，清除落石約4至5天，防護網復建約7至8天，施作時道路將全線封閉，並依照地方村長要求，管制時間從上午9時到下午5時，請民眾避開這段時間通行。

立法委員馬文君說，投131線過去就曾發生落石意外，縣府施作防護網是最快最有效的方法，然而先前颱風豪雨造成大量土石滑落，懸空可見的落石，更讓出入民眾十分擔憂，因此希望中央未來從基礎面協助改善，維護南投縣民的生活及道路品質；另承諾向會向林業署爭取清除落石熱點的土石樹木，相信能減少落石情形。