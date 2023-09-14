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台中機場捷運今再送審 機場到屯區26站路線不變
台中機場捷運(橘線)可行性研究，市府依中央審查意見完成補充與修正，今再度報交通部審議。交通局表示，橘線聯繫台中國際機場、水湳經貿園區、市區及屯區的重要建設，盼早日核定。
交通局長葉昭甫指出，機場捷運(橘線)可行性研究計畫2021年4月首度提報交通部審查。
交通局長葉昭甫說，這次更新計畫基年及調整財務評估內容，捷運路線方案未更改，仍採部分地下與部分高架建設，總經費約1395.63億元。
路線起點在台中國際機場，終點在霧峰省議會附近。路線全長約29.2公里，共設26座車站，水湳到中興大學11站地下化，其他15座均為高架車站。
交通部去年10月召開機場捷運(橘線)會議，因路線001站到004站行經台中國際機場路段，鄰近國防部清泉崗營區基地，路線型式涉及軍方飛安、國防作戰任務及防砲限制高度等細節，獲得各方共識。
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