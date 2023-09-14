偏鄉學生玩扭蛋扭出3縣市名產 南投、宜蘭訪桃世客博一同推觀光
2023世界客家博覽會開展逾1個月，桃園市觀旅局舉辦世界客家博覽會文化教育二日遊，邀請南投縣長許淑華及宜蘭副縣長林茂盛帶領600位偏鄉師生前來體驗，桃園市長張善政與許、林二人一同和小朋友玩特產扭蛋機，有桃園的大溪豆干、南投縣的日月潭紅茶以及宜蘭縣的牛舌餅，一同宣傳各地好滋味。
張善政表示，感謝南投、宜蘭縣府支持世客博，台灣館內也能看到南投、宜蘭的客家文化，其中青埔地區還有Xpark水族館，相信孩童除更認識家鄉客家文化，也玩得開心。
許淑華說，南投有約48萬人，其中客家人佔9萬人集中在國姓鄉，今天5校都來自國姓鄉，小朋友們都覺得相當好玩，透過深度文化之旅，讓不同資源孩童也能更了解客家文化。
林茂盛指出，宜蘭來了420位小朋友，宜蘭客家人口約6.5萬人，主要聚集在冬山鄉，透過世客博讓學生了解相關文化。
本次民眾走訪桃園時還可選擇米干脆、大溪豆花、古早味手撕蛋糕、客家菜包與客家麻糬等作為名產伴手禮。到宜蘭一遊也有鴨賞、金棗蜜餞、宜蘭餅、奶凍捲和羊羹等地方特產。南投除了日月潭紅茶，另有阿薩姆紅茶、凍頂烏龍茶、高山茶等，而國姓咖啡、巧克力、水果佳釀及苦茶油也是送禮自用兩相宜的品項。
觀旅局今年打造「探索北橫」觀光品牌，結合山岳健走、生態農遊、部落體驗、人文走讀、尋訪秘境、戶外旅拍、公路旅遊、極限運動等推出「六大主題遊程」。
宜蘭縣也積極推動客庄創生營造，如以蘭陽大興振安宮為起點，設置客家文化故事館，連結客家聚落的的「冬山阿兼城、火燒城客庄生活故事廊帶」。
世界客家博覽會台灣館內的南投展區，展現南投縣匯聚五大客語腔調四縣、海陸、大埔、饒平及詔安，發展出「客中有客」的獨特文化。南投縣政府特別推薦即將在10月7至15日於南投中興大操場辦理的「南投世界茶業博覽會」。另南投縣國姓鄉公所將於11月10至12日辦理「南投･國姓搶成功」活動，活動包括推戰船競賽、祈福遶境慶典、客家流行歌曲比賽、農特產品市集等精彩活動。
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