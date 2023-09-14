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整治南投平林溪支流 水利署攜手縣府投入2400萬

中央社／ 南投縣14日電

中寮鄉平林溪支流易因暴雨、洪水溢堤，危害當地村民安全，且護岸需改善、橋梁需加寬，水利署預計投入新台幣2400萬元改善，其中南投縣政府配合款約450萬元，最快明年施工。

中寮鄉義和村平林溪支流明善寺區段因排水問題導致下方橋梁護岸損壞、地基掏空，南投縣長許淑華、民進黨立委羅美玲、中寮鄉長廖宜賢、經濟部水利署副署長林元鵬等人今天踏勘，縣府、水利署將合力改善，工程包含40公尺長護岸、橋梁及引道整修等。

許淑華接受媒體聯訪表示，中寮鄉義和村居民很多，平林溪是主要排水系統，但明善寺向縣府陳情希望改善護岸、拓寬出入橋梁，工程經費約2400多萬元，感謝立委羅美玲邀水利署會勘，地方政府配合款約450萬元，縣府會全力支持，工程最快明年進場作業。

許淑華也說，平林溪支流明善寺區段易因暴雨、洪水溢堤，危害附近200多名住戶安全，河道保持暢通居民才有保障；另外，進出明善寺的無名橋梁拓寬後，信眾入山參拜行車更安全，縣政府、中寮鄉公所將全力配合工程，提供鄉親、遊客、香客安全環境。

林元鵬說，工程與排水、護岸有關，居民很關心，改善後有助整體安全，感謝縣府願意負擔配合款，水利署會全力幫忙、優先核定，明年即可施工且全力趕辦；羅美玲指出，受溪水沖刷，平林溪支流護岸需改善、橋梁需加寬，盼工程盡快完成，維護村民安全。

護岸 水利署 許淑華

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