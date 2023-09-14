南投電動自行車4千多輛 監理站雙管齊下不再橫衝直撞

微型電動二輪車（電動自行車）去年11月30日起，正式實施領牌納管，規定應投保強制險並驗車領牌才能上路，南投縣已掛牌3500輛，南投監理站說，為鼓勵車主儘早掛牌，到年底辦理領牌登記，可免號牌費300元及行照費150元，掛牌後也能可投保強制險，保障用路人安全。

南投縣共有四千多輛微型電動二輪車，因為相當便利又不用考照，成為許多外籍移工最常用的代步工具。但之前未納管，微型電動車騎士未遵守速限、成群結隊穿梭在工業區周邊，影響交通安全，居民要求警方加強執法，取締這些無照的電動自行車。

南投監理站站長黃永松表示，去年11月微型電動二輪車掛牌納管，實施半年多南投縣只有2千輛辦理掛牌，仍有一半無照行駛，監理站會同南投縣警局交通隊加強在工業區攔查，無掛牌電動自行車處1200元以上3600元以下罰鍰，並移交保管，經過這幾個月努力，截至9月13日止，南投縣已掛牌近3500輛，只剩5百多輛還未領牌。

黃永松說，微型電動二輪車年滿14歲者才可騎乘，並比照汽機車須掛牌、投保強制責任險方得上路行駛，對駕駛和其他用路人都更有保障，且到今年底前「領牌登記」，可享有免徵號牌費300元及行照費150元450元。