東豐快速道路第3標復工施作 1、2標細部設計中

國道四號豐潭段今年通車後，地方期盼東豐快速道路早日完工。台中市建設局長陳大田說，東豐快第3標土牛段已復工，目前進行鋼軌樁開挖、擋土牆施工、全套管基樁鋼筋籠綁紮及現地試驗基樁載重施工等，完工後，屆時東豐快可從3、4到5標先通車。

東豐快速道路4、5標（東勢到石岡段）在前市長林佳龍任內先完工，3標（石岡銜接大甲溪橋）則因環評問題遭法院撤銷，台中市長盧秀燕上任後重啟推動工程，2021年通過二階環評，去年第3標土牛段優先恢復工程。

建設局長陳大田表示，東豐快第3標屬重大公共工程，有許多前期作業須辦理，除已完成工務所測量放樣與管線協調、審慎研擬整體及各分項施工品質計畫、進行危險性工作場所審查及檢查、材料檢試驗等，目前也於現地開挖、鑽掘、全套管基樁鋼筋籠綁紮、基樁載重試驗及施工便道設置等，已全面進場施作中。

陳大田說，開工至今仍需克服影響施工的問題，如第3標土牛段工區內，許多原地主嫁接梨穗，雖市府已取得土地所有權，但仍體恤農民辛勞，主動與施工廠商協議調整工序，直至9月初等候果樹採收完成再進行土地清整，整理施工動線，並進入土方開挖階段。

此外，由於施工便道行經東豐自行車綠廊梅子鐵橋下方，為解決淨高不足問題，採取現地降挖2公尺方式因應，為確保休憩民眾安全及保全梅子鐵橋，現正辦理試挖及補強擋土結構。

建設局指出，優先辦理第3標施工，連接已完工的第4、第5標路段，預計2026年底可完成東勢至石岡路段，並先行開放使用。另外第1、第2標同步設計中，由於第1標隧道工程工法複雜，建設團隊審慎以待，目前細部設計已進入最後調整檢核階段，以今年底上網招標為目標，屆時也會積極廣邀具備隧道施工經驗的廠商參與投標。