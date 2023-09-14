莊競程牽線照顧弱勢學生 台中24小學受贈獎學金
台中市今網智慧科技公司與彩雲社會福利慈善事業基金會，上午捐助北區、北屯區24所國小弱勢學生獎助學金48萬元，希望減輕學生經濟負擔，讓學生們努力向學。
頒發活動由立委莊競程、市議員曾朝榮牽線促成，分別在北屯區文昌國小與四維國小舉辦，由文昌國小校長吳嘉賢、家長會長楊政凌，四維國小校長黃翠琴、家長會長李政儒代表接受。
吳嘉賢、黃翠琴說，學校位處市區，往往讓外界誤以為各項資源豐富、不餘匱乏，其實，也有一些弱勢家庭小朋友，需要各界愛心幫助，感謝莊競程、今網智慧、彩雲基金會沒有忘記他們，獎助學金對弱勢學生幫助很大。
對於優質企業創業有成，不忘回饋鄉里，莊競程、曾朝榮表敬佩與肯定。莊競程說，這次企業捐助北區7所、北屯區17所，共24所國小弱勢學生獎助學金，每所學校各兩萬元，合計48萬元的活動，非常有意義。
除了實質資源鼓勵學生勇敢追求自己的夢想，讓希望與愛的種子能持續下去外，更期許藉獎助學金的發送，讓學子感受社會的溫暖與愛，將來有能力時，也可以回饋社會，傳承愛心。
今網智慧科技公司永續長林明海說，今網智慧過去20年多年來致力於社區服務，服務社區已達7500棟。
多年來他們努力實踐企業社會責任，未來也將以智慧科技為基礎，為社會和環境帶來正面的影響，共同創造一個更美好的生活。
彩雲社會福利慈善事業基金會執行長吳瑞文說，彩雲慈善事業基金會，捐助獎助學金，每學年共兩次，每次50萬元，希望幫助家境清寒或家庭遭遇重大變故的學子，減輕經濟負擔。
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