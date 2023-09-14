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打通高美濕地交通瓶頸 蔡其昌爭取美堤街道路拓寬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天和相關單位到高美濕地，會勘交通問題解決方式。圖／蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌今天和相關單位到高美濕地，會勘交通問題解決方式。圖／蔡其昌辦公室提供

立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘高美濕地交通問題，討論在台中市政府未辦理都市計畫變更下，先爭取國產署無償撥用土地、水保局署補助經費改善農路，拓寬美堤街道路，打通高美濕地交通瓶頸點。

高美濕地已躍升為國際級景點，常吸引大量遊客到訪，立法院副院長蔡其昌今天邀集財政部國有財產署中區分署接管科長洪至寬、台中市議員王立任、台中市建設局、交通局、清水區公所、清水區高西里長洪曜南等人到美堤街會勘，爭取拓寬美堤街道路，解決高美濕地交通阻塞問題。

蔡其昌表示，今天會勘高美濕地交通問題，在市政府未辦理都市計畫變更情況下，先爭取國產署無償撥用土地、由水保署補助經費改善農路，將美堤街道路拓寬，打通高美濕地交通瓶頸點，期盼能紓解高美地區的交通阻塞，也降低高美燈塔民宿未來完工後對美堤街所帶來的車流問題。

蔡其昌說，高美濕地整體規劃發展已經爭取十幾年，過去歷任市長未對高美濕地提出願景與整體規劃，到高美濕地遊玩的旅客抱怨服務機能很差，包含停車位不足、商業機能低落，甚至連遊客要如廁的空間都不夠，他希望市府能盡快提出高美濕地整體性的規劃、推動都市計畫的變更等。

中市議員王立任說，高美溼地的發展卻影響到在地民眾生活，常因塞車致有家歸不得，感謝副院長蔡其昌，爭取國產署土地無償撥用及水保局補助經費，協助解決交通問題，後續由公所提出計畫執行，這部份他會監督期盼盡早完工。

高西里長洪曜南表示，樂見高美濕地的發展，但遊客量變多後沒有為地方帶來經濟發展，反而帶來許多副作用，包含垃圾量變多、交通阻塞問題嚴重等，讓里民時常有家歸不得、塞車數小時才能到家，目前研擬交通管制建議與美堤街拓寬等方案，希望能解決里民所遇到的交通問題。

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