伊達邵水上自行車道下周將完工 未來一路通往九蛙平台

趕在日月潭萬人泳渡、中秋節及花火節前，伊達邵水上自行車道終於將完工啟用，日月潭國家風景區指出，這段全長600公尺的水上自行車道，新闢車道主要是讓單車族不必再騎上公路與汽、機車爭道，就能往來伊達邵碼頭與纜車站，同時可再延伸至九蛙平台，將水上自行車道景點重新串連，打造真正的環湖運動車道。

日管處指出，去年起公告封閉原有伊達邵親水步道，主要是為改善環湖步道老舊及溼滑問題，同時更闢建「伊達邵至纜車站自行車道串聯工程」的水上自行車道，周邊水域管制原本預計今年清明連假前開放，但受到日月潭水位大幅下降，潭底汙泥承載重不確定，以及水上搬運材料機具也大受影響，工期暫受延宕，從端午連假到暑假一波三折，如今工程單位終於確認9月24日萬人泳渡前可以完成驗收使用。

伊達邵水上自行車道全長約600公尺，從2021年8月開工以來，起初因日月潭處於滿水位狀態，導致水下基樁耗時太久，好不容易基樁完成後，要架設步道橋面板時，又因原規劃以水路方式載送施工材料，以利工程推進，但卻遇上旱季水位大降，只好改採陸運，隨後梅雨、颱風接踵而來，使得車道鋪面、灌漿等細部工程再度拉長施工時間，直到上周才大致完工。