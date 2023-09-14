台中「豐台味」16日登場 手刀排隊領超萌發光兔耳髮箍
慶中秋，來台中！台中市豐原區公所本周六(16日)在葫蘆墩文化中心戶外廣場舉辦「豐台味」音樂會，揉合台式搖滾、宮廟電音、傳統國樂等，重量級金曲台語歌王翁立友將登場，下午6時起現場發送摸彩券及超萌「發光兔耳朵造型髮箍」，已引發討論。
豐原區公所區長洪峰明表示，豐原區擁有豐富的觀光資源及豐碩的特色物產，今年邀請九天民俗技藝團副團長瑪利亞擔綱活動主持人，邀請到重量級金曲台語歌王翁立友、以台客搖滾風格著稱的夾子電動大樂隊、本土宮廟搖滾代表震樂堂、跨界國樂女子樂團皇媂樂團，與在地的軒豪樂團等帶來精彩演出。
當天下午6時起，現場將發送摸彩券及「發光兔耳朵造型髮箍」(每人限領1份，數量有限，送完為止)，在音樂會過程中將穿插摸彩活動，有電動自行車、43吋液晶顯示器、折疊電動滑板車、無線藍牙耳機等，獎項總價值超過10萬元，歡迎大家逗陣來聽歌，把豐富獎品帶回家。更多活動詳情請至活動粉絲專頁查詢(http://pse.is/59hxdf )
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