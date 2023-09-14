復古電話亭台中圖書館現蹤 訴說新二代點滴故事

「喂！你好，我想和你分享一個故事。」從電話那端傳來新二代的聲音，是傳達對母親的愛與對土地濃濃的情感，台中市立圖書館葫蘆墩分館即日起舉辦「千里情感一線牽–Listener 聽你說小劇場」活動，特別設置1座復古電話亭藝術裝置，邀請民眾走進圖書館，聆聽新住民二代的心聲及感受他們成長的心路歷程。

文化局長陳佳君表示，這次葫蘆墩圖書館中區資源中心與中正大學電訊傳播所攜手合作，由研究生陳昱蓉與嘉義團隊「越在嘉文化棧」策畫，邀請新住民二代錄製9段從出生到成長的感受，只要拿起電話亭裡的話筒按下不同號碼，就可以聽見9位新二代訴說融入台灣生活的點點滴滴，讓民眾了解新住民離鄉背景來台的艱辛與不易，以及新二代渴望被接受與理解的心情。

在人手一機的時代，電話亭象徵聯繫遠方感情、傳遞思念，藉由活動，讓民眾拿起話筒就能聽到越南、泰國、印尼及中國等地的新二代成長過程。

其中一位新二代，因母親使用的語言、文字、飲食的不同，以及表達愛的方式不同，和母親產生疏離感，感覺自己是外星人，長大後驚覺母親才是最孤單的那個人，雖然晚了，但他想對母親說聲「Con yêu mẹ」（我愛你）。