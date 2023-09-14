彰、中肉品市場遭駭勒索 部分修復

彰化縣肉品市場和台中市大安肉品市場電腦作業系統，11日遭駭客入侵無法運作，要求給付比特幣解鎖，彰化縣肉品市場在12日凌晨修復，但無法查看官網資料。警方組成專案小組，昨到大安肉品市場調查電腦主機，釐清IP連線紀錄及駭侵來源，將朝恐嚇取財、妨害電腦使用等罪嫌偵辦

大安區肉品市場遭駭客入侵拍賣系統，廠商緊急修復，延遲5小時後完成拍賣，並發現英文恐嚇郵件，勒索比特幣；據瞭解，大安肉品市場主機部分檔案仍遭加密，無法開啟，廠商持續搶修，經解密部分文件，發現英文文件恐嚇內容，要求市場點擊連結、給付比特幣。

大甲警分局成立專案小組，並由台中市刑大科偵隊支援，進一步追蹤來源IP連線紀錄及駭侵來源。據了解，駭客不只入侵彰化、台中肉品市場，也駭入彰化縣多家醫療院所，衛福部彰化醫院曾受害，對電腦作業系統加嚴加密，多家醫療院所不願聲張，低調的支付數以百萬元贖金重啟電腦作業系統，另有被勒索上億元而不願妥協的大型醫療院所先維持內部電腦作業系統運作，暫停對外網際網路聯結。

彰化縣肉品市場秘書陳永濃說，肉品市場11日上班後開機準備拍賣毛豬，螢幕跳出英文字幕，「我們已經在肉品市場網路存在很久，並下載了大部分資料，如果不在12小時內用比特幣付錢，這些資料就要被公開」，駭客沒說明勒索多少比特幣，彰化縣肉品市場已報警處理，11日當天被迫休市約2千頭豬無法被拍賣，導致市場肉攤跟著休市一天。