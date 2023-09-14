擠下草屯 竹東躍升全台第一大鎮

南投市、草屯鎮人口數跌破10萬多年，無力重返10萬人大關，兩公所今年各裁減一課、室；草屯鎮8月人口數更遭新竹縣竹東鎮超車，讓出「全台第一大鎮」的寶座。

南投縣受到中彰投區域整合發展，造成人口外流，加上高齡化、少子化等因素，近年人口數「生不如死」，且遷出大於遷入，人口逐年減少，2018年跌破50萬人大關，至今更低於48萬人。

草屯鎮人口數在2008年突破10萬人高峰後，人口數逐年下滑，2015年剩9.8萬人，但彰化縣員林鎮同年升格為縣轄市後，讓草屯鎮躍升為「全台第一大鎮」。

為搶救生育率，草屯鎮公所祭出高額生育津貼，前2胎各補助2萬元、第3胎4萬元、第4胎以上5萬元，分3年發放，盼留住人口，雖然減緩人口下滑速度，但未能帶進更多人口，反而是新竹縣竹東鎮，因鄰近新竹科學園區，在人口紅利的影響下，人口數逐漸增加。

據內政部戶政司最新統計資料，南投縣草屯鎮今年7月人口為9萬7011人，新竹縣竹東鎮9萬6951人，草屯略勝60人；但8月，草屯下降至9萬6990人，竹東則增加至9萬7005人，竹東多了15人，超車成為「全台最大鎮」。

依內政部「地方行政機關組織準則」規定，鄉鎮市若未滿10萬人，不得超過9課、室；南投市、草屯已跌破10萬人，今年組織縮編，南投市公所裁併行政室，草屯鎮公所文化課降為文化所。

南投市公所表示，今年加碼生育津貼，從每胎1萬元提高3萬元，並持續優化社會福利、工作及就業，希望重返10萬人大關。

草屯鎮公所認為，文化課雖降為「文化所」但業務不變，高齡化、少子化是大環境影響，鎮公所與縣府近年持續推動興建運動中心、青年住宅等重大公共建設，另有多個建案持續進行，期待人口止跌回升。