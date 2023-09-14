解決彰南路停車需求 規畫大竹排水溝加蓋使用

彰化市彰南路缺乏公有停車場，影響停車和交通秩序，彰化縣昨天會勘彰南路，居民要求改善停車問題。縣府交通處表示，預計利用大竹橋南北端水溝加蓋規畫為停車場，預計可增加100多個停車位，改善停車一位難求問題。

彰南路一段到二段距離約3公里，但未設公有停車場，當地商店林立、民宅密集，車輛臨停、違停狀況多，地方爭取利用大竹排水溝，將北端100公尺處加蓋規畫為停車場。竹中里長何則諭說，多年前就有提出構想，卻遲無下文，這對彰南路是重要的公共設施，可改善停車亂象。

縣議員楊子賢說，民眾到彰南路購物，只能憑本事停車，違停影響交通秩序和安全。但當地無公有地可規畫停車場，縣府歷年投入公共資源不多，長年下來影響彰南路發展。

大竹排水溝加蓋做為停車場，可能影響區域排水。水資處表示，大竹排水溝屬於區域排水，但所有權屬於農田水利署，土地使用轉移需要討論，排水系統加蓋也需對防洪標準、清淤，詳細研究分析與審查。

交通處表示，會研究彰南路停車需求，目前雖無工程規畫費，但將先提出停車研究計畫。楊子賢說，大竹排水溝北側100公尺加蓋粗估可規畫約100個停車格，有了停車場草案，可有相關計畫的提案與經費編列，接下來會針對各項問題與各局處討論，逐一解決問題細節。