台74線草湖交流道主體完工 拚下月底通車

台74線大里、霧峰路段，匝道少、間距大，車輛得繞行遠路，對外交通不便，發展受限。居民爭取設置草湖交流道多年，預計10月底通車。立委何欣純和公路總局、市政府昨天會勘，居民擔心可能造成交流道和中山路塞車，銜接道路太窄需要拓寬。市府表示，會改善相關設施，並透過AI監控系統分散車流，讓交通更安全順暢。

草湖交流道僅剩銜接的平面道路尚在施工，可望提早在10月底前完工通車。立委何欣純等昨天會勘工程進度，草湖交流道以大里區「中山路延伸工程」為聯絡道路，路口兩側分別設置一組鑚石型交流道，分擔省道台3線的車流，4處匝道每座長425公尺、寬6.5公尺，引道長373公尺，讓車輛上下台74線更方便。

公路總局簡報，草湖交流道2016年6月獲交通部核定，2020年8月動工，主體工程已完工，路牌、指標也已完成設置，只待市府平面道路完工就可通車。

市府建設局股長陳昭仁說，雖然工程原訂明年3月完工，但從景庄街202巷到西湖路會趕在10月底前完工，以配合交流道通車。

西湖里長賴加彬說，台74線橋下銜接道路有助分流，但路面太窄，希望市府拓寬。還有行人穿越橋下道路時，因道路太寬，應設庇護島以維安全。

何欣純等人也建議，草湖交流道應設置AI監控系統，才能有效分散車流，避免交流道和中山路引道塞車，通車後應每3個月檢討1次。公路總局和市府都允諾會做好準備，庇護島部分還待進一步研究如何設置。