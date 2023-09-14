聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市路口號誌 設不斷電系統不到1％

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
台中市6千多處交通號誌中，僅58處設置不斷電系統，恐影響行車安全。記者劉柏均／攝影
台中市6千多處交通號誌中，僅58處設置不斷電系統，恐影響行車安全。記者劉柏均／攝影

台中市車流量大，且最近停電頻率高，台中市交通局管轄的6394處路口號誌，僅58處設不斷電系統。萬一停電可能影響號誌運作和交通安全，引起市議員關心。台中市政府表示，已積極爭取經費，在易肇事路口、主要幹道、車流多路口裝設不斷電系統，提升整體道路安全。

審計部台中市審計處指出，截至去年底，交通局權管交通號誌路口計6394處，設不斷電系統僅58處，只達0.91%，部分易肇事路口也沒有不斷電系統，應提升涵蓋率，避免供電異常影響交通安全。交通局應增加交通號誌維修養護與汰舊換新，並在重要路口設置不斷電供電系統，穩定號誌運作，提升整體用路安全。

台中市議會交通地政委員會召集人陳淑華認為，不斷電系統費用不高，卻可有效改善號誌因天候、施工失效的問題，減少交通紊亂，結合太陽能光電與儲能系統，可確保號誌運作正常、降低故障率，重要交通幹道號誌應全面裝設不斷電系統。

市議員陳政顯說，路口號誌也可能因車禍等突發原因斷電，影響人車安全，市府這部分做得不足，應先從易肇事路口加速裝設不斷電系統，再擴及到所有路口。

交通局長葉昭甫指出，一座不斷電系統，每年租賃費用約5萬元，已優先設在重要交通節點、易肇事路口等58處；後續將積極爭取經費，在主幹道、車流多路口及25米以上道路增設。此外部分新設號誌，未登錄系統列管，應積極巡查維護交通號誌，確保基座結構安全。

交通局表示，已優先巡查20年以上及海線8區號誌及大型桿件，若有損耗、生鏽與傾斜即汰換，會持續透過巡檢、通報等方式，逐步汰換大型桿件，降低桿件倒塌的風險。

台中市 停電 議員

延伸閱讀

交通號誌不斷電系統建不到1％挨轟 中市將爭取經費建設

中捷虧20.8億占資本額七成 交通局：資增或舉債還要研議

台中市待轉區太擠機車溢到斑馬線 交通局規畫2點改善

國慶焰火逢4天連假 盧秀燕：50萬人湧入想到就頭皮發麻

相關新聞

彰、中肉品市場遭駭勒索 部分修復

彰化縣肉品市場和台中市大安肉品市場電腦作業系統，11日遭駭客入侵無法運作，要求給付比特幣解鎖，彰化縣肉品市場在12日凌晨...

中市路口號誌 設不斷電系統不到1％

台中市車流量大，且最近停電頻率高，台中市交通局管轄的6394處路口號誌，僅58處設不斷電系統。萬一停電可能影響號誌運作和...

台74線草湖交流道主體完工 拚下月底通車

台74線大里、霧峰路段，匝道少、間距大，車輛得繞行遠路，對外交通不便，發展受限。居民爭取設置草湖交流道多年，預計10月底...

解決彰南路停車需求 規畫大竹排水溝加蓋使用

彰化市彰南路缺乏公有停車場，影響停車和交通秩序，彰化縣昨天會勘彰南路，居民要求改善停車問題。縣府交通處表示，預計利用大竹...

擠下草屯 竹東躍升全台第一大鎮

南投市、草屯鎮人口數跌破10萬多年，無力重返10萬人大關，兩公所今年各裁減一課、室；草屯鎮8月人口數更遭新竹縣竹東鎮超車...

台中突停電影響673戶！市區餐廳無法出菜「客人走光」 台電找出原因了

台中市西區五權三街一帶今晚8時許傳出停電，停電戶數有673戶。台電人員表示，停電原因在於高壓線路故障，造成線路跳脫，至晚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦