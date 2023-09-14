中市路口號誌 設不斷電系統不到1％

台中市車流量大，且最近停電頻率高，台中市交通局管轄的6394處路口號誌，僅58處設不斷電系統。萬一停電可能影響號誌運作和交通安全，引起市議員關心。台中市政府表示，已積極爭取經費，在易肇事路口、主要幹道、車流多路口裝設不斷電系統，提升整體道路安全。

審計部台中市審計處指出，截至去年底，交通局權管交通號誌路口計6394處，設不斷電系統僅58處，只達0.91%，部分易肇事路口也沒有不斷電系統，應提升涵蓋率，避免供電異常影響交通安全。交通局應增加交通號誌維修養護與汰舊換新，並在重要路口設置不斷電供電系統，穩定號誌運作，提升整體用路安全。

台中市議會交通地政委員會召集人陳淑華認為，不斷電系統費用不高，卻可有效改善號誌因天候、施工失效的問題，減少交通紊亂，結合太陽能光電與儲能系統，可確保號誌運作正常、降低故障率，重要交通幹道號誌應全面裝設不斷電系統。

市議員陳政顯說，路口號誌也可能因車禍等突發原因斷電，影響人車安全，市府這部分做得不足，應先從易肇事路口加速裝設不斷電系統，再擴及到所有路口。

交通局長葉昭甫指出，一座不斷電系統，每年租賃費用約5萬元，已優先設在重要交通節點、易肇事路口等58處；後續將積極爭取經費，在主幹道、車流多路口及25米以上道路增設。此外部分新設號誌，未登錄系統列管，應積極巡查維護交通號誌，確保基座結構安全。

交通局表示，已優先巡查20年以上及海線8區號誌及大型桿件，若有損耗、生鏽與傾斜即汰換，會持續透過巡檢、通報等方式，逐步汰換大型桿件，降低桿件倒塌的風險。