台中登革熱這3區注意了！快篩陽+1 沒有疫區旅遊史

台中市衛生局昨獲報1例登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為沙鹿區30多歲男性，沒有疫區旅遊史，市府已通知居住所在地的沙鹿區公所、工作職場所在地的南屯區公所及活動地的龍井區公所開設區級指揮中心防治會議，執行登革熱防治。

衛生局長曾梓展說，經疫調發現，個案潛伏期間無登革熱流行地區旅遊史，多於居住地及工作地間活動，昨日凌晨出現畏寒、發燒、頭暈症狀，至醫院就醫採檢NS1快篩為陽性，由醫院通報疑似登革熱，檢體送中央檢驗中，同住親友1人無不適症狀，衛生單位將進行居住地及工作地附近民眾擴大疫調及健康追蹤，並評估安排採檢。

衛生局說明，依據疾病管制署統計資料至昨日，台中市共有27例境外移入及12例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，至昨日已有6例本土登革熱個案監測期滿，第7例(大里區)、第8例(大甲區)、第9例（南區）、第10例(大甲區)、第11例(大甲區)、第12例(大里區)本土個案將陸續疫情監測至10月10日，請市民落實防蚊及提高警覺。

衛生局長曾梓展說，南部本土登革熱群聚疫情嚴峻，北部也有疫情，提醒市民前往登革熱疫情熱區，務必做好防蚊措施，如曾至國內登革熱流行地區或自東南亞地區返國後14天內，出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，盡速就醫，並主動告知旅遊活動史。

衛生局說明，針對本土個案的化學防治前，市府會先行通知個案住家半徑50公尺住民配合防治；另執行戶外半徑200公尺化學防治，也請市民主動配合清除孳生源及到場配合化學防治，如查獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰，若有拒絕、規避或妨礙防治工作，最高可處30萬元罰鍰，呼籲市民配合防治政策，防堵登革熱。