盧秀燕成功嶺勞軍 驚覺「軍中情人」票選最高竟是它

台中市長盧秀燕日前到成功嶺勞軍，詢問國軍「當兵最想念誰？」驚覺現在的「軍中情人」竟成為了「手機」；但盧看到軍中的每位役男，也心有戚戚焉表示，就像看到自己的孩子，期許大家暫時放下「夢中情人」，順利退伍，從男孩蛻變成男人。

台中市役男入伍時，民政局訂製「迷彩電子表」，贈與役男隨身物品，廣受各界好評，網友更紛紛激動敲碗「我也要」；盧秀燕也曾說，只要役男戴上市府訂製的迷彩電子表，就知道是台中市民，「很好相認」。

盧秀燕日前到成功嶺訪視役男，今晚在臉書發文，表示1994年時，軍中情人是方季惟、周慧敏，但在2023年的今天，軍中情人竟然是「智慧型手機」。她詢問役男們「當兵最想念誰？」有人答「媽媽」、「女朋友」，但在這個科技成癮的時代，軍中情人竟變成「智慧型手機」。

盧秀燕也看到役男們寫的大卡片，信封上更畫著可愛的她，蠻可愛的；其中有張紙條寫著「市長真的會看嗎？」令她忍不住噗嗤一笑，並恭喜這位役男獲得「最吸睛獎」，役男們所寫的每字每句，她可都有認真看。

盧秀燕最後提到，每次看到役男們，就像看到自己的孩子，大家的成長總讓秀燕欣慰又驕傲，軍人節剛過，但辛勞不分節日，期許大家暫時放下「軍中情人」，順利退伍，從男孩蛻變成男人。