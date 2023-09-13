台中沙鹿男子登革熱快篩陽 疫調無熱區旅遊史

台中市衛生局12日接獲醫院通報登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為沙鹿區30多歲男性，並無登革熱流行地區旅遊史，市府已通知相關單位進行登革熱防治工作。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，12日接獲醫院通報登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為沙鹿區30多歲男性，市府已通知居住所在地的沙鹿區公所、工作職場所在地的南屯區公所及活動地的龍井區公所開設區級指揮中心防治會議，執行居住地、工作地及活動地登革熱防治工作。

衛生局長曾梓展表示，疫調發現，個案潛伏期間無登革熱流行地區旅遊史，多於居住地及工作地間活動，12日凌晨出現畏寒、發燒、頭暈症狀，至醫院就醫採檢NS1快篩為陽性，由醫院通報疑似登革熱，檢體送中央檢驗中，同住親友1人無不適症狀，衛生單位將進行居住地及工作地附近民眾擴大疫調及健康追蹤，並評估安排採檢。

衛生局說明，依據疾病管制署統計資料至昨日，台中市共有27例境外移入及12例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，昨天已有6例本土登革熱個案監測期滿，第7例（大里區）、第8例（大甲區）、第9例（南區）、第10例（大甲區）、第11例（大甲區）、第12例（大里區）本土個案將陸續疫情監測至10月10日，請市民朋友務必落實防蚊及提高警覺。