台中國際動畫影展10月登場 預售票15日正式開賣

「2023台中國際動畫影展」將10月登場，15日12時將於OPENTIX開賣預售票，中市新聞局今舉行記者會，知名導演王小棣、重量級動畫影人王世偉、吳至正、張晏榕等連袂出席。新聞局長鄭照新表示，台中國際動畫影展」，今年邁入第9屆，精選12部長片及121部短片，其中台灣動畫就有21部，盼在各方共同努力下，讓影展更壯大。

鄭照新說，感謝導演王小棣、王世偉、短片競賽初審評審、同時也是《魔法阿媽2》製作團隊成員的吳至正，現身站台支持。鄭在現場更向王小棣許願，明年迎來影展十週年，希望邀請到製作中的本土動畫長片《魔法阿媽2》全球首映，讓全台灣影迷們一睹為快。

台中市影視發展基金會執行長林盈志補充，去年限量套票一推出就秒殺，今年為回饋影迷，再推出限量100組的「曙光套票」，每套8張優惠488元，更加贈影展海報及聯名郵冊。

另也推出平日限定的「追影通行證」每套優惠799元，加碼贈「夢境嚮導-手機掛繩香氛組」，以影展特製香氛創造美好的觀影感受。預售期間（9月15日至10月12日）購買任一場次預售票，均享有「日本來回機票」的抽獎機會（購買「曙光套票及追影通行證」可獲各一次抽獎機會）。

新聞局表示，為了帶領動畫迷深入動畫創作秘辛，今年更首度舉辦開幕片《妖怪森林》特展及《光影之間-2023TIAF動畫創作聯展》，《妖怪森林》特展將於中山73影視藝文空間首次展出電影故事的發展脈絡，包含場景、美術、角色等製作手稿與模型，同時結合《我們在島上作動畫》紀錄片特映。

《光影之間-2023TIAF動畫創作聯展》則於橘子布藝術咖啡展出，呈現本屆競賽台灣入選動畫作品的手稿及影像紀錄等創作歷程，展期皆自今日起至10月30日止，喜愛動畫的影迷千萬不能錯過。