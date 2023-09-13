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交通號誌不斷電系統建不到1％挨轟 中市將爭取經費建設

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市交通局轄管6千餘處號誌中，僅有58處設置不斷電系統，占總數0.91%，涵蓋率低，藍綠民代皆盼加強建置。記者劉柏均／攝影
中市交通局轄管6千餘處號誌中，僅有58處設置不斷電系統，占總數0.91%，涵蓋率低，藍綠民代皆盼加強建置。記者劉柏均／攝影

台中車流量大，且近期台灣停電案例頻傳，中市在交通號誌增設不斷電系統；據審計處報告，中市交通局權管交通號誌路口計6394處，但僅有58處設置不斷電系統，僅占0.91%，涵蓋率低。民代認為應加強增設，確保號誌皆能正常運作，維護用路安全。中市府表示，將積極爭取經費於易肇事路口、主要幹道、車流多路口增設。

中市審計處審計報告表示，交通局為維護交通號誌正常，持續辦理交通號誌維修養護與汰舊換新工程，並於重要路口設置不斷電供電系統，穩定號誌運作，提升整體用路安全。

審計報告指出，截至去年底，交通局權管交通號誌路口計6394處，經查已設不斷電系統的交通號誌，計有58處，僅占比0.91%，且部分易肇事路口尚未設置，應提升涵蓋率，避免因供電異常影響交通安全。

交通地政委員會召集人陳淑華認為，不斷電系統費用不高，卻可有效改善號誌受天候、周邊工程等導致號誌失效的問題，減少交通紊亂，若結合太陽能與不斷電（儲能），將可確保號誌運作，故障率降到最低，應立即全面佈建在重要交通幹道。

副召集人陳政顯表示，撇除原有停電可能疑慮，路口號誌也可能遇到車禍等其他突發原因斷電，間接影響駕車、行人等用路安全，市府這部分確實做得不足，在預算可承受範圍內，應加速建置不斷電系統，先從較易肇事路口開始建設，之後推廣至全市，民眾用路安全第一。

此外，交通局部分新設號誌，未登錄系統列管；且僅於實施交通管制時，巡檢區域大型交通號誌桿件有無腐朽，應對6千餘處交通號誌積極巡查維護，確保基座結構安全。

交通局表示，已優先巡查20年以上及海線8區號誌及大型桿件（如門架及F桿），若有桿件損耗、生鏽與傾斜等情形即汰換，並持續透過自主巡檢、鄰里長或民眾通報等方式，逐步汰換大型桿件，降低桿件倒塌的風險。

中市交通局轄管6千餘處號誌中，僅有58處設置不斷電系統，占總數0.91%，涵蓋率低，藍綠民代皆盼加強建置。記者劉柏均／攝影
中市交通局轄管6千餘處號誌中，僅有58處設置不斷電系統，占總數0.91%，涵蓋率低，藍綠民代皆盼加強建置。記者劉柏均／攝影

停電 交通管制

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