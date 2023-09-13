親子動手用水果、果汁製作冰棒 南投食農教育超新鮮

立委蔡培慧推動食農教育，今天在中興新村「熊愛呷冰」，用新鮮水果製作好吃美味的冰棒。大小朋友專心投入冰棒製作，也認識在地水果，動手做、安心吃，發揮食農教育精神，也鼓勵農民「適時、適地、適種」在符合自然原則下，栽培美味、營養的好食材。

蔡培慧規畫10場食農列車，首場到南投市熊愛呷冰，業者研發20多種口味水果冰棒，都是用新鮮水果製造，選用在地小農栽培的有機水果來製作，冰棒中吃的到水果片與天然果汁，大受歡迎。

大小朋友非常投入水果冰棒製作，參與的陳小姐說，南投市就在農業生產區的中心，周邊鄉鎮種植許多優質蔬果，食農教育的體驗活動讓大家可以更貼近農業，培養珍惜食物不浪費的精神。

蔡培慧說，除了水果冰棒製作，接下來食農列車還有以在地食材製作跨國料理、小小農夫體驗活動，增加對農業食物的了解，並增加對農業環境的認識，想要振興農業，必須將食農教育作為一種生活素養。