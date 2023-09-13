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台中神岡陽明山排水溝赫見垃圾堆 民代籲勿亂丟垃圾

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市神岡區陽明山排水溝出現垃圾堆，民眾隨手丟棄居家垃圾、一次性餐具容器，加上高溫炎熱，臭味四溢。圖／台中市議員周永鴻提供
台中市神岡區陽明山排水溝出現垃圾堆，民眾隨手丟棄居家垃圾、一次性餐具容器，加上高溫炎熱，臭味四溢。圖／台中市議員周永鴻提供

台中市神岡區陽明山排水溝出現垃圾堆，民眾隨手丟棄居家垃圾、一次性餐具容器，加上高溫炎熱，臭味四溢。市議員周永鴻接獲陳情，請水利局今派員清除淤積與垃圾，並呼籲民眾有有公德心，切忌亂丟垃圾。

陽明山排水溝位於神岡圳堵地區，接近陸軍砲兵第五八指揮部前，該處雖然不是山，卻是台美合作與台中發展近代史關係密切；排水溝得名於1954年台美雙方在台北陽明山簽訂的「中美共同防禦條約」。

其中，包含清泉崗機場周邊擴建計畫，徵收大肚山台地近1400公頃的土地，深深影響清水、沙鹿、大雅、神岡、新社等台中山海線地區發展。

住在排水溝附近居民向周永鴻、神岡區圳堵里里長鄭秀燕陳情，溝渠常被亂丟垃圾，影響城市景觀還造成蚊蟲孳生，就怕成為登革熱溫床，希望相關單位能儘速清理。

周永鴻今向水利局反映，水利局今早派員清理淤積和垃圾。周永鴻也呼籲民眾發揮公德心，不要將垃圾隨意丟棄。

台中市神岡區陽明山排水溝出現垃圾堆，民眾隨手丟棄居家垃圾、一次性餐具容器，加上高溫炎熱，臭味四溢。圖／台中市議員周永鴻提供
台中市神岡區陽明山排水溝出現垃圾堆，民眾隨手丟棄居家垃圾、一次性餐具容器，加上高溫炎熱，臭味四溢。圖／台中市議員周永鴻提供

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