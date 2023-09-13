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彰化建縣300年 專書、城市形象影片一次曝光
彰化建縣300年，彰化縣政府推出「彰化：前進三百」專書及「從心體驗，用心看彰化」城市形象影片，影片耗時一年完成，今天首映，記錄彰化的百年工藝、文化薈萃、自然景觀、環境生態、飲食特色，以及冠軍產業，也加入齊柏林導演鏡頭下珍貴的紀錄影片，相當豐富。
發表會還邀請旅庫彰化創辦人邱明憲(小王子)進行「彰化：前進三百」導讀，書中共分為五大單元，包含彰化的模樣、自然走讀、產業能量、磺溪精神及生活風格，內容生動豐富。
彰化縣長王惠美表示，彰化300年以來孕育非常豐富的歷史人文，彰化真的很有料，有深厚的文化底蘊、最豐富的農產品、最大的開放式花園、博物館、全台最廣的潮間帶、眾多隱形冠軍企業，最重要的是彰化人才濟濟，有很多人正在默默為這塊土地付出。
王惠美也說，今年編製的「彰化：前進三百」專書是一個時代的紀錄，包含「過去」發展脈絡的梳理、「現在」現況的探討及「未來」對於今後的想像，帶讀者從多元角度、不同觀點看彰化，發掘新的能量與活力，並且讓全國民眾看見彰化的轉變與願景。新書已由縣府委託「五南文化廣場」及「國家網路書店」統籌銷售。
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