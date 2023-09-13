彰化名店「皇家排骨」漲到100元 民眾荷包再縮水

物價高漲，讓民生消費上揚，彰化市知名便當店「皇家排骨」昨天開始招牌的排骨便當從90元漲到100元，光是今年就漲價兩次，業者公告指出，豬肉價格高漲，源頭漲不停，不得不漲價。

皇家排骨便當店今天中午仍有許多消費者上門排隊買便當，離峰時段店內還是坐得滿滿，也陸續有客人上門，有的民眾結帳才知道漲價，也有人抬頭看價目表露出驚訝表情。

有消費者指出，今天是不知道漲價才來，漲價幅度太高，之後會減少購買。也有人認為現在什麼漲，但該店家的排骨厚實菜色佳，還是會選擇消費。

位在民權路上的「皇家排骨」在地經營超過30年，是許多學生與上班族共同的回憶，排骨採當日電宰豬肉和香料醃過，再裹粉油炸的酥脆成黃金排骨，排骨大塊又厚實是許多人心中的超級美味，便當四菜加上一個主菜，相當有飽足感。

不過，物價上漲業者也撐不住，去年排骨便當一度漲到85元，今年又從85元漲到90元，沒想到店家昨天要公告一次漲價漲到100元，業者指出，只要去菜市場看看現在豬肉價格，就可以知道為何要漲價了。