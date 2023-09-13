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騎自行車追火車！集鐵小鎮騎遊記周六恢復領騎再出發

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
睽違2年的「集鐵小鎮．騎遊記」自行車活動，本周六將重返車埕，深度探索水里鄉和集集小鎮風采。圖／日管處提供
睽違2年的「集鐵小鎮．騎遊記」自行車活動，本周六將重返車埕，深度探索水里鄉和集集小鎮風采。圖／日管處提供

試過騎著自行車追火車的特別體驗嗎？已睽違2年的「集鐵小鎮．騎遊記」自行車活動，受新冠疫情影響，本周六重返車埕，推出包括5公里萌騎闖關趣、12公里自探索集章以及38公里慢慢領騎遊等，輕鬆騎行3條好玩的自行車路線，深度探索水里鄉和集集小鎮風采。

日月潭國家風景區處長簡慶發表示，甫於今年6月完工的車埕至水里自行車道延伸段，成功無縫銜接車埕遊客中心至水里水岸自行車道，自行車可以全程與汽車分道確保車友騎乘安全性，未來民眾將可安心騎行在水里溪旁的自行車道，悠閒慢騎欣賞車埕木業聚落、鐵道觀光小學堂、水雲橋等美景。

日管處並說，目前集集支線火車雖停駛，民眾仍可以騎著自行車在綠色隧道鐵道旁，體驗追火車的有趣體驗，與家人度過健康、美好的假期饗宴；同時可搭乘台灣好行車埕線及台鐵接駁車走訪車埕，體驗車埕鐵道木業的獨特魅力。

「集鐵小鎮．騎遊記」9月16日當天在車埕園區現場還有美食、文創、農產品等特色市集，國人可帶家人出遊享受自然風光，一起感受自行車活動的熱鬧氛圍。

睽違2年的「集鐵小鎮．騎遊記」自行車活動，本周六將重返車埕，深度探索水里鄉和集集小鎮風采。圖／日管處提供
睽違2年的「集鐵小鎮．騎遊記」自行車活動，本周六將重返車埕，深度探索水里鄉和集集小鎮風采。圖／日管處提供
試過騎著自行車追火車的特別體驗嗎？「集鐵小鎮．騎遊記」自行車活動，將深度探索水里鄉和集集小鎮風采。圖／日管處提供
試過騎著自行車追火車的特別體驗嗎？「集鐵小鎮．騎遊記」自行車活動，將深度探索水里鄉和集集小鎮風采。圖／日管處提供

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