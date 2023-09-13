最大鎮之爭！竹東超車南投草屯 成全台第一大鎮

受少子化、高齡化影響，南投縣人口數已跌破48萬人，南投市、草屯也因跌破10萬人多年，無力重返10萬人水平，兩公所今年組織縮編各裁減一課、室；另，草屯鎮更因上月底人口統計遭新竹縣竹東鎮超車，讓出「全台第一大鎮」寶座。

南投縣受到中彰投區域整合發展，交通便捷帶來的人口外流，加上高齡化、少子化加劇等因素，近年人口數「生不如死」，且遷出大於遷入，人口逐年減少，於2018年跌破50萬人口大關後，至今更已低於48萬人，難敵人口持續減少困境。

其中，南投市是南投縣首邑，曾是台灣省政府所在地，人口密集，可同樣在2018年跌破10萬人；草屯鎮則於2008年突破10萬人，之後面臨人口下滑，2015年剩9.8萬人，但因彰化員林鎮同年升格為縣轄市後，躍升為「全台第一大鎮」。

而為搶救生育率，草屯鎮公所祭出高額生育津貼，前2胎各補助2萬元、第3胎4萬元、第4胎以上5萬元，分3年發放，盼留住人口，成功減緩人口下降速度，但未能帶進更多人，因此遭臨近新竹科學園區、人口逐年增加的竹東鎮迎頭趕上。

根據內政部戶政司最新人口統計資料，南投縣草屯鎮今年7月人口為9萬7011人，新竹縣竹東鎮9萬6951人，草屯略勝60人；但8月人口，草屯下降至9萬6990人，竹東則增加至9萬7005人，竹東多了15人，超車成為「全台最大鎮」。

此外，依內政部「地方行政機關組織準則」規定，鄉鎮市若未滿10萬人，不得超過9課、室；南投市、草屯因已跌破10萬人多年，且無力重返該水平，今年面對現實進行組織縮編，南投市公所裁併行政室，草屯鎮公所文化課降為文化所。

南投市公所表示，行政室雖遭裁併，但員額不變，僅是將原先行政室人員分散至其他課室，行政業務工作不受影響。而今年起加碼生育津貼，從每胎1萬元提高3萬元，並持續優化社會福利、工作環境及就業等，未來仍可望再突破10萬人。

草屯鎮公所也表示，文化課雖降為附屬機關改為「文化所」，但承辦業務不變，而高齡化、少子化是大環境問題，但公所與縣府近年持續推動興建運動中心、青年住宅等重大公共建設，另有多個建案持續進行，仍樂觀看待人口有機會再回升。