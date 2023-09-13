台74線草湖交流道主體完成 10月底前通車有譜

民眾引領期盼的台74線草湖交流道已屆完工通車階段，立法委員何欣純和地方民代上午邀交通部和市府人員實地勘查。在台74線已完工，僅剩銜接的平面道路尚待配合完成下，建設局人員表示匝道附近的部分會提早在10月底前完工，配合草湖交流道在10月底通車使用。

台74線自完工後雖大幅改善地方交通，但因為匝道少、間距大，民眾為了上下匝道都得繞行甚遠，十分不便。尤其是在大里區的溪南地區與霧峰間並無匝道，加上台中軟體園區亦在此區，沒有對外道路，發展受限，民眾13年前即積極陳情希望增設匝道。

草湖交流道以大里區的「中山路延伸工程」為連絡道路，在路口兩側分別設置一組完整的簡單鑚石型交流道，以有效分擔省道台3線的車流量，方便民眾上下台74線。交流道所增設的4處匝道，每座長約425公尺、寬6.5公尺，引道全長373公尺，讓屯區民眾上下台74線和連結國道都更方便。

交通部公路局人員簡報說，草湖交流道2016年6月獲交通部核定，2020年8月動工，目前匝道的主體工程已完工，相關路牌、指標也都已經設置完成，正在進行驗收作業，只待市府負責的平面道路完工就可以通車。

市府建設局股長陳昭仁說，雖然橋下的全工區工程是明年三月完工，但交流道附近從景庄街202巷到西湖路這一段會趕在10月底前完工，以配合交流道盡早通車使用。

包括何欣純、市議員張芬郁、李天生和林德宇，以及當地西湖里長賴加彬都說，對於橋下有助分流的銜接道路，目前看來都還太窄，希望市府能重視，加以拓寬。還有行人穿越橋下道路時，因道路太寬，應設庇護島以維安全。

另也應設置AI監控系統，以能有效分散車流，避免造成交流道和中山路引道塞車，尤其是通車後應每3個月檢討1次。

交通部公路局和市府人員都允諾會做好準備，但庇護島部分還待進一步研究如何設置。