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台中捷運打造比得兔彩繪列車 9月15日上路

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民眾到台中捷運搭乘比得兔彩繪列車，並完成指定任務，就有機會抽到比得兔周邊商品。圖／台中捷運提供
民眾到台中捷運搭乘比得兔彩繪列車，並完成指定任務，就有機會抽到比得兔周邊商品。圖／台中捷運提供

台中捷運公司與經典卡通明星比得兔合作，打造全台唯一比得兔彩繪列車，預計在9月15日上路，期間限定行駛至10月底，民眾可搭乘彩繪列車與比得兔穿梭於城市，而且完成指定任務，還有機會抽到比得兔周邊商品。

「The Tale of Peter Rabbit」是世界上最受歡迎的兒童書籍之一，由作家兼插畫家的碧雅翠絲‧波特，在1902年根據自己所養的兔子所創造，全球銷量已超過2.5億冊，成為全世界最暢銷的圖書之一。

中捷公司表示，在比得兔彩繪列車的設計中，將以情境式打造充滿童趣的列車外觀及車廂，其中比得兔與家人們在綠意盎然的花草中盡情嬉戲，設計風格融合生動的色彩與夢幻的元素，營造出溫暖而活潑的氛圍，當列車穿越著陽光灑落的車站時，彷彿比得兔在綻放的花朵間歡快地奔跑。

中捷公司指出，9月15日起，除了限定版彩繪列車上線之外，捷運車站也將進駐比得兔相關佈置，並於台中捷運粉絲專頁上進行周周抽系列活動，完成指定任務即可參加抽獎。

彩繪列車 台中捷運

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