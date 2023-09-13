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影／ 佛光山贈星雲作品及佛教大辭典415冊 彰化縣圖開放陳列

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
星雲大師全集有395冊，內容相當於近百年佛教史。記者簡慧珍／攝影
星雲大師全集有395冊，內容相當於近百年佛教史。記者簡慧珍／攝影

星雲大師今年2月圓寂，佛光山今天贈送星雲大師全集和世界佛教美術圖說大辭典給彰化縣政府，縣政府把這兩套415冊圖書放在縣立圖書館二樓開放架方便民眾閱讀，親近和了解佛法以開啟智慧，提升心靈層次。

縣政府在縣立圖書館舉行贈書儀式，福山寺住持妙宥法師代表佛光山贈書，縣長王惠美代表縣政府受贈，典禮簡單隆重。王惠美說，星雲大師一生弘法，把佛教簡單化，生前致力佛教走入人心，推動存好心做好事說好話的三好運動淨化人心和社會，讓民眾得到慰藉，心靈不斷提升，令人感佩。

王惠美又說，星雲大師全集395冊、4千多萬字分為12類，除了經典演講、日記，還包括素食食譜，把佛陀教法透過淺顯易懂方式讓大家了解和親近佛法，另世界佛教美術圖說大辭典濃縮南傳、漢傳、藏傳和大乘、小乘等佛教系統的美術圖像，此外，佛光山2002年成立人間佛教讀書會推動全民閱讀，發揚活到老、學到老的學習精神。

妙宥法師表示，星雲大師全集和世界佛教美術圖說大辭典對佛光山意義非凡，佛光山用了近12年網羅1500多個辭條，結合很多人力、財力完成，只要與佛教有關美術都能在世界佛教美術圖說大辭典翻閱得到，星雲大師全集記錄一生弘法，等於近年百年佛教史，閱讀全集任何一冊可發現原來佛法沒那麼難，原來佛法每個人都用得到，佛光山希望有佛人來閱讀。

世界佛教美術圖說大辭典印刷精美，內容豐富完整。記者簡慧珍／攝影
世界佛教美術圖說大辭典印刷精美，內容豐富完整。記者簡慧珍／攝影
佛光山信眾和信徒出席星雲大師全集和世界佛教美術圖說大辭典的贈書典禮。記者簡慧珍／攝影
佛光山信眾和信徒出席星雲大師全集和世界佛教美術圖說大辭典的贈書典禮。記者簡慧珍／攝影

佛教 星雲大師 佛光山

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