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鹿谷茶農夫妻發威 凍頂烏龍連奪兩國際設計大獎

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
鹿谷鄉茶農嚴晟訓、卓穎伶夫妻設計「茶香酣枕」，連獲兩項國際設計大獎。圖／南投縣政府提供
鹿谷鄉茶農嚴晟訓、卓穎伶夫妻設計「茶香酣枕」，連獲兩項國際設計大獎。圖／南投縣政府提供

南投縣鹿谷鄉青年茶農嚴晟訓、卓穎伶，種茶、製茶之外更勇於創新，自創山中茶學品牌，並以「茶香酣枕」勇奪2023美國MUSE設計獎及倫敦設計獎兩項國際設計獎銀獎肯定，靠著軟實力為傳統農業開啟新頁。

嚴晟訓、卓穎伶夫妻原是平面與工業設計師，2012年返鄉，承接鹿谷茶山的家業也創新研發，在2019年創立「山中茶學」品牌，以自創品牌打開更寬廣的市場，更擴大茶葉相關產品研發、設計，從單純茶飲轉型為茶體驗、寄香、茶明信片等相關產品。

嚴晟訓說，他和妻子獲得農業部青年回鄉行動獎勵計畫支持，讓兩人勇於嘗試及挑戰，開發茶葉的多元利用，發揚鹿谷凍頂茶區，透過茶觀光產業讓更多人看見美好的茶生活。

「茶香酣枕」設計靈感來自傳統茶枕，然而傳統茶枕笨重，用久了會有異味，他以工業設計融合現代材料，改良茶枕結構、消除異味外還保有觸感舒適及支撐度，又散發著清新怡人的茶香，幫助使用者放鬆身心，躺在枕上就可沉浸在凍頂烏龍茶香氛圍，可以放鬆心情、緩解壓力。

至於布花設計，靈感則來自杉林溪高山茶與凍頂烏龍茶的茶湯顏色，親手繪製的茶葉線條於茶湯中展開不同的姿態，讓茶香酣枕外觀優雅。

縣長許淑華到兩人家中頒匾鼓勵，許淑華說，嚴晟訓、卓穎伶夫妻願意返鄉務農，更以設計專才創新研發，勇奪雙國際設計獎，將先人智慧「茶枕頭」，變身成時尚精品，茶香酣枕融合現代材料和枕芯的特殊結構設計，提高了茶枕的舒適度，她試用真的非常舒服，也邀請他們在下月茶博會上推廣，展示他們創新研發的作品。

許淑華嘗試「茶香酣枕」，對青農結合傳統與現代的發明相當佩服。圖／南投縣政府
許淑華嘗試「茶香酣枕」，對青農結合傳統與現代的發明相當佩服。圖／南投縣政府
南投縣長許淑華頒匾獎勵獲得國際設計大獎的嚴晟訓、卓穎伶。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華頒匾獎勵獲得國際設計大獎的嚴晟訓、卓穎伶。圖／南投縣政府提供

茶葉 品牌 南投 許淑華

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