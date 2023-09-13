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亂打119！彰化上月逾7千通 占報案電話5成

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

災害搶救及緊急救護分秒必爭，卻常有民眾亂打119，占用緊急電話線路。彰化消防局統計，今年8月消防局勤務指揮中心受理案件6951件，總受話通數1.4萬多通，撥號錯誤或無故撥打119電話高達7076通，占報案電話50.4%，比率相當高。

消防局勤務指揮中心受理火災、救護、災害搶救及其他等案件通報，上月撥號錯誤或無故撥打119超過7千通，其中來電不出聲的占最多，有4077通，撥號錯誤471通、惡意騷擾172通、酒醉異常292通、兒童嬉鬧73通，讓第一線119受理人員感到無奈。

彰化縣消防局救災救護指揮科長劉錫垣說，民眾無故撥打119，或謊報火災、救護案件等，如有違法情事，將依消防法第36條，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，開罰案例很少，但不是沒罰過。

消防局表示，過去對於惡意或多次騷擾電話，多會進一步溝通制止，有的民眾精神狀況不佳，也曾到家戶拜訪要求改善，希望將救災救護資源留給真正需要的人。

劉錫垣提醒，為快速掌握報案人的位置，建議民眾撥打119報案時，優先使用市內電話，因市話報案後，受理電腦會直接顯示地址，報案第2順位使用報案App，可利用網路及定位功能，將所在位置直接傳送到報案電腦；第3順位為行動電話，但行動電話撥打119無法直接確認所在地，得由執勤員引導詢問報案地點。

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彰化消防局受理119報案 8月撥錯或惡意電話達5成

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