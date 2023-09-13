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運將怨墊款 敬老卡搭小黃傳拒載

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中巾民反映持敬老卡被計程車駕駛拒載，交通局表示民眾可打1999專線反映，循車號可追查要求改進。圖／市府新聞局提供
台中巾民反映持敬老卡被計程車駕駛拒載，交通局表示民眾可打1999專線反映，循車號可追查要求改進。圖／市府新聞局提供

台中市政府發出近60萬張敬老愛心卡，去年支出6億餘元，超過5成都用來補助搭計程車。多名議員說，許多長輩預約搭車時，司機聽到敬老卡就說沒車、要等，變相拒載，甚至推說刷卡機故障，要求付現金。市府7、8月接獲檢舉，有14起刷卡機故障的個案。

敬老卡特約駕駛表示，刷卡不能馬上拿到錢，每月得代墊數千元。市府表示，撥款程序已從2個月縮短為2周，車隊若拒載可檢舉。

台中市持敬老愛心卡搭計程車，每趟次補助85元。藍綠議員都說，新竹縣市每趟次補助100元，要求比照辦理。社會局長廖靜芝表示，每趟次若加碼15元，加上今年還開放搭乘台鐵等，全年預算恐增加3億元，預算實在有限。

台中市敬老卡特約車隊有9家，有4812輛計程車可刷敬老卡。市府統計，去年敬老卡總共編列7.6億元，去年決算數6億97萬餘元，補助搭計程車支出2.98億元，占50.2%。

議員張廖乃綸、謝家宜都說，民眾陳情預約敬老卡計程車，常被以各種理由推辭，較難叫到車；有長輩搭上車後，司機卻說刷卡機故障，要求付現金。議員江和樹實測，向車行表明要用敬老愛心卡被拒載，改口說要現金付款，計程車3分鐘就來了，質疑敬老卡「看得到用不到」。

特約駕駛表示，刷敬老卡拿不到現金，司機得代墊，以前得拖延2個月以上才拿得到，後來市府撥款期限縮短，但車隊結算速度較慢，每月得代墊數千元，久了就影響搭載意願。

議員李中說，要求社會局、交通局與數位治理局合作，簡化敬老卡點數與現金轉換程序；若刷卡當下就收到款項，駕駛會更樂於服務。

交通局長葉昭甫說，預算有撥付結算程序，無法刷卡當下轉現金，不過敬老卡經費結算從4月起，已從每2個月縮短到2周，市府會要求車隊加速彙整請款；特約車隊若拒載，請民眾向1999檢舉；近2月有14起檢舉案，都是刷卡機無法使用，將請車隊、駕駛改進。

計程車 議員 愛心

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