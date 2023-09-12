快訊

學生碩論抄襲 陳明通還獲獎榮退？台大挨轟後說話了

最新總統參選人民調揭曉！分析建議非綠陣營欲整合 侯柯應爭取「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營造大廠蓋幼兒園 今獲頒國內首例ISO建築碳足跡認證

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山（右）今獲頒國內首例ISO 14067：2018碳足跡查證聲明書。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（右）今獲頒國內首例ISO 14067：2018碳足跡查證聲明書。記者趙容萱／攝影

麗明營造因應國際淨零碳排趨勢，攜手財團法人台灣營建研究院，以興建位於台中市北屯區的四季仁美校幼兒園校園工程為計算架構，通過英國標準協會國際標準ISO 14067:2018建築足跡查證，今獲頒國內首例碳足跡查證聲明書。

麗明營造董事長吳春山說，他承攬很多高科技廠房，包括台積電、台達電等科技大廠，都被要求做碳足跡，他是供應鏈的一環，營造業本身為高碳排產業，盼能拋磚引玉，由麗明營造開始，利人利己。

吳春山指出，地球暖化超乎想像的快，台灣幾年前遇到乾旱嚴重，近日連嘉義都豪雨成災，對環境要愛惜，他很高興能拿到全國首例通過ISO14067：2018建築碳足跡，相信未來所有產業都會跟著這個風氣走。

麗明營造說，前年起與台灣營建研究院積極合作，致力於溫室氣體盤查與產品碳足跡兩項碳排放查驗作業，選擇四季仁美校幼兒園工程開始規畫建置ISO 14067:2018建築碳足跡計算架構。

麗明營造指出，麗明營造利用大數據，歷時近兩年，針對四季仁美校幼兒園營建工地各項建材等資料搜集、查證，在今年7月完成建築碳足跡查證作業，並在今年8月通過英國標準協會國際標準ISO 14067:2018的查證，今天獲頒查證聲明書。

麗明營造董事長吳春山（左四）今獲頒國內首例ISO 14067：2018碳足跡查證聲明書。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（左四）今獲頒國內首例ISO 14067：2018碳足跡查證聲明書。記者趙容萱／攝影

足跡 建築 幼兒園

延伸閱讀

合作金庫獲卓越銀行評比 獲兩大獎

美官員秘訪軍工台鏈 無人殺手應用首度曝光

碳權交易所落腳高雄 高市府開辦碳盤查證照班整備人才

紐西蘭乳品輸台將零關稅 農業部：國產鮮乳具2優勢

相關新聞

台中臭豆腐超狂戰績4年被查百次 網封：最安全的店

有網友分享，台中北區一家臭豆腐店門口張貼大字報表示，多年遭惡意檢舉，環保局、衛生局、國稅局等「輪番拜訪」，只差沒有教育局...

營造大廠蓋幼兒園 今獲頒國內首例ISO建築碳足跡認證

麗明營造因應國際淨零碳排趨勢，攜手財團法人台灣營建研究院，以興建位於台中市北屯區的四季仁美校幼兒園校園工程為計算架構，通...

計程車拒載敬老卡是因沒拿到現金？ 中市府：可打1999追查

台中市發出近60萬張敬老愛心卡，每年編列預算7.6億元支應，據市府統計有六到七成用在計程車費。議員張廖乃綸今在交通委員會...

台中北屯市場一帶破管頻傳 水公司允10月汰換管線

台中市北屯市場與監理站周邊自來水壓不足，常發生破管，造成居民用水不便，經立委莊競程反映，自來水公司第四區管理處今決定，1...

台中再現單坪破百萬豪宅實登又被下架 地政局說話了

台中市水湳經貿園區去年底出現台中首例豪宅預售案單坪破百萬元實價登錄，超車中部房產領頭羊的七期重劃區豪宅，該筆實登很快被下...

台中大安肉品市場電腦系統昨天駭客入侵 今天交易恢復正常

台中市大安肉品市場昨天電腦被駭客入侵，交易晚3個多小時才交易，今天已恢復正常交易，今天交易頭數1667頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦