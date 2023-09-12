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營造大廠蓋幼兒園 今獲頒國內首例ISO建築碳足跡認證
麗明營造因應國際淨零碳排趨勢，攜手財團法人台灣營建研究院，以興建位於台中市北屯區的四季仁美校幼兒園校園工程為計算架構，通過英國標準協會國際標準ISO 14067:2018建築碳足跡查證，今獲頒國內首例碳足跡查證聲明書。
麗明營造董事長吳春山說，他承攬很多高科技廠房，包括台積電、台達電等科技大廠，都被要求做碳足跡，他是供應鏈的一環，營造業本身為高碳排產業，盼能拋磚引玉，由麗明營造開始，利人利己。
吳春山指出，地球暖化超乎想像的快，台灣幾年前遇到乾旱嚴重，近日連嘉義都豪雨成災，對環境要愛惜，他很高興能拿到全國首例通過ISO14067：2018建築碳足跡，相信未來所有產業都會跟著這個風氣走。
麗明營造說，前年起與台灣營建研究院積極合作，致力於溫室氣體盤查與產品碳足跡兩項碳排放查驗作業，選擇四季仁美校幼兒園工程開始規畫建置ISO 14067:2018建築碳足跡計算架構。
麗明營造指出，麗明營造利用大數據，歷時近兩年，針對四季仁美校幼兒園營建工地各項建材等資料搜集、查證，在今年7月完成建築碳足跡查證作業，並在今年8月通過英國標準協會國際標準ISO 14067:2018的查證，今天獲頒查證聲明書。
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