台中市大里光正國中廁所改善經費來了 校長：充滿期待

台中市大里區光正國中正心樓東側一到四樓廁所，因為管線老舊，經常破裂漏水，導致牆壁滲水，馬桶、便池也泛黃阻塞，師生視上廁所為畏途。經立委何欣純向國教署反映。何欣純今說，該案已納入行政院教育部國中小老舊廁所改善專案經費，可獲補助460萬元整修改善。

校長張祥宜表示，經費到位了，改善工程可在9月招標、11月開工，預計明年2月前完工驗收。完工後的廁所一定能通風良好，採光充足，兼具美學設計，師生們充滿期待。