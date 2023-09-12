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台中市大里光正國中廁所改善經費來了 校長：充滿期待

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區光正國中正心樓東側一到四樓廁所，因為管線老舊，經常破裂漏水，立委何欣純（中）爭取到經費改善。圖／何欣純提供
台中市大里區光正國中正心樓東側一到四樓廁所，因為管線老舊，經常破裂漏水，立委何欣純（中）爭取到經費改善。圖／何欣純提供

台中市大里區光正國中正心樓東側一到四樓廁所，因為管線老舊，經常破裂漏水，導致牆壁滲水，馬桶、便池也泛黃阻塞，師生視上廁所為畏途。經立委何欣純向國教署反映。何欣純今說，該案已納入行政院教育部國中小老舊廁所改善專案經費，可獲補助460萬元整修改善。

校長張祥宜表示，經費到位了，改善工程可在9月招標、11月開工，預計明年2月前完工驗收。完工後的廁所一定能通風良好，採光充足，兼具美學設計，師生們充滿期待。

何欣純說，一直以來都在為孩子爭取校舍耐震補強、老舊校舍改建，希望讓校園成為安心安全的學習場所，很高興改善經費有著落，未來可以營造更優質的教育環境，為孩子打造幸福生活。

台中市大里區光正國中正心樓東側一到四樓廁所，因為管線老舊，經常破裂漏水，立委何欣純（右）爭取到經費改善。圖／何欣純提供
台中市大里區光正國中正心樓東側一到四樓廁所，因為管線老舊，經常破裂漏水，立委何欣純（右）爭取到經費改善。圖／何欣純提供

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