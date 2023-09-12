台中市大里光正國中廁所改善經費來了 校長：充滿期待
台中市大里區光正國中正心樓東側一到四樓廁所，因為管線老舊，經常破裂漏水，導致牆壁滲水，馬桶、便池也泛黃阻塞，師生視上廁所為畏途。經立委何欣純向國教署反映。何欣純今說，該案已納入行政院教育部國中小老舊廁所改善專案經費，可獲補助460萬元整修改善。
校長張祥宜表示，經費到位了，改善工程可在9月招標、11月開工，預計明年2月前完工驗收。完工後的廁所一定能通風良好，採光充足，兼具美學設計，師生們充滿期待。
何欣純說，一直以來都在為孩子爭取校舍耐震補強、老舊校舍改建，希望讓校園成為安心安全的學習場所，很高興改善經費有著落，未來可以營造更優質的教育環境，為孩子打造幸福生活。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言