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童醫院和中興大學造林 要在沙鹿0.86公頃地種相思樹

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院和中興大學植樹碳匯宣誓典禮今天舉行，開始執行0.86公頃的種樹造林行動。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院和中興大學植樹碳匯宣誓典禮今天舉行，開始執行0.86公頃的種樹造林行動。圖／童綜合醫院提供

童綜合醫院攜手中興大學植樹碳匯宣誓典禮今天舉行，將執行種樹造林行動，因應種植園區的氣候與土質，將種植0.86公頃的相思樹，1公頃的相思樹林預期將吸收共380公噸的二氧化碳，預計0.86公頃的相思林將為吸收約327公噸的二氧化碳。

童綜合醫院今年6月14日與中興大學農學院簽署自然碳匯規劃與永續報告並執行植樹造林合作備忘錄，希望在台中沙鹿區進行的造林專案，為當地居民創造更多綠地，達成2050淨零減碳的目標。

今天的「童綜合醫院攜手中興大學，植樹碳匯宣誓典禮」，要執行0.86公頃的種樹造林行動，中興大學農業暨自然資源學院陳志峰副院長說明雙方合作契機、森林學系柳婉郁教授說明植樹造林計畫。

中興大學森林學系柳婉郁教授表示，中興大學農資學院與童綜合醫院的合作，將在全球共創淨零減碳、企業強調ESG的時代，優化台中沙鹿評估土地資源改良，進行造林專案，透過土地改良及增加自然碳匯方式，提高森林碳匯並減少溫室氣體排放，冀望協助童綜合醫院逐步達成ESG目標。

這次因應種植園區的氣候與土質，將種植0.86公頃的相思樹，因為相思樹的優點在於耐旱性強、耐貧瘠、抗風力強，生長迅速，1公頃的相思樹林未來預期將吸收共380公噸的二氧化碳，預計這次0.86公頃的相思林將為地球吸收約327公噸的二氧化碳。

童綜合醫院童敏哲總院長指出，童醫院自1971年成立迄今，致力醫療技術與設備的不斷提升，更持續善盡企業社會責任，實踐ESG(環境、社會、公司治理)的理念。這次將運用醫院所有的0.86公頃土地作為植樹造林的園區，預計進行4到5個月的除草、整地與排水等工作，明年可著手種植滿園區的相思樹。

童綜合醫院和中興大學植樹碳匯宣誓典禮今天舉行，開始執行0.86公頃的種樹造林行動。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院和中興大學植樹碳匯宣誓典禮今天舉行，開始執行0.86公頃的種樹造林行動。圖／童綜合醫院提供

中興大學 減碳

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