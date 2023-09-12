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無水當思缺水苦 蔡其昌爭取鑿設抗旱水井供灌溉使用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位，到外埔區抗旱水井鑿井處會勘。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位，到外埔區抗旱水井鑿井處會勘。記者游振昇／攝影

今年初曾發生農業灌溉水源不足狀況，立法院副院長蔡其昌向農業部農田水利署爭取編列預算，鑿設抗旱水井供未來缺水時可抽取地下井水灌溉，希望解決農民未來可能面臨的缺水問題，各單位今天到外埔區抗旱水井鑿井處會勘，預計鑿設二口抗旱水井，明年4月前完工。。

立法院副院長蔡其昌今天邀集農業部農田水利署台中管理處長王曼菁、農業部農村發展及水土保持署台中分署副工程司陳鍵鑫、台中市議員施志昌、外埔區公所、外埔區馬鳴里長顏慶慰、永豐里長洪俊義等人到抗旱水井鑿井處會勘，預計鑿設二口抗旱水井，總經費794萬元。

蔡其昌表示，農業是國家的根本，近年來極端氣候變遷，全球的農業及農民都遭受到很嚴峻的挑戰，特別是水資源的問題，時而淹水、時而缺水，水資源的治理變成很重要的課題，透過前瞻基礎建設預算的編列，向中央爭取更充足的經費協助台中的農民，從保存水源、開發水源、農水渠路整治。

蔡其昌說，他再度爭取外埔區鑿設二口抗旱水井，抗旱水井的功能主要是在缺水時，能及時啟用來供應4000頓的水，這是農業非常重要的設施，後續也還有其他地區也會陸續鑿設，透過爭取中央水利署預算，協助地方政府將治水工作做好，降低淹水的風險，也爭取預算解決缺水問題。

中市議員施志昌表示，此項工程是未雨綢繆，先替農民將水源準備好，感謝副院長蔡其昌和農民站在一起，一起替農民解決問題。農民靠天吃飯，透過政府事先開發水源、鑿設抗旱水井，能解決旱災發生時對農民的影響，與其政府等到天災影響後再給予補助，不如現在就先替農民把可能的缺水問題解決。

農田水利署台中管理處長王曼菁表示，此案因旱季時灌溉用水不足影響農業利用，為保障農業發展，在立法院副院長蔡其昌協調下爭取特別預算供水源開發，鑿設抗旱水井供缺水時抽取地下水灌溉，期盼解決農民缺水之苦。

立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位，到外埔區抗旱水井鑿井處會勘。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位，到外埔區抗旱水井鑿井處會勘。記者游振昇／攝影

農民 抗旱 蔡其昌

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