彰化國二女生公費子宮頸癌疫苗明開打 4300人受惠

彰化縣2017年起針對國中女生接種人類乳突病毒疫苗，也就是俗稱子宮頸疫苗，實施至今已第7年，彰化衛生局統計每年入校接種率皆超過90%，明天起將安排醫療團隊前往49所國中，免費為國二女生接種第一劑9價公費人類乳突病毒疫苗，單劑市價約6000元，預計4300位學生受惠。

彰化縣府2017年開始自費採購9價HPV疫苗幫縣內國中生施打疫苗，2019年開始中央全面補助國中女生施打公費2價HPV疫苗，今年改為公費9價HPV子宮頸癌疫苗。

彰化衛生局說，子宮頸癌是少數可以透過疫苗防範於未然的癌症，子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型所引起，而9價HPV疫苗可預防90%由HPV6及HPV11所引起的尖頭濕疣，另對於陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌、生殖器疣等HPV相關癌症也有保護效果，此疫苗以青少女時期、無性經驗及未曾感染人類乳突病毒者的接種效果較高，預防效益最佳。

為推動國中女生校園HPV疫苗接種服務，經學生和家長同意，再經醫師評估，安排接種服務，接種後請學生原地休息至少30分鐘，衛生局指出，少數學生會出現暈針，接種疫苗會盡量將學生區隔開，避免互相影響。

衛生局也安排下學期接種第二劑疫苗，獲得完整保護力，衛生局提醒接種HPV疫苗並不能完全免除子宮頸癌發生，仍須定期接受子宮頸抹片檢查，抹片檢查能早期偵測癌前病變，因此疫苗與抹片雙管齊下，才能加倍保護女性，有效杜絕罹患子宮頸癌。