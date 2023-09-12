快訊

獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

普亭向金正恩求軍援 烏俄戰爭版的「軸心國」連線？

官商勾結？國民黨：基泰、超思、光電 都指向民進黨同一金主

彰化國二女生公費子宮頸癌疫苗明開打 4300人受惠

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣衛生局明天起將安排醫療團隊前往49所國中，免費為國二女生接種第一劑9價公費人類乳突病毒疫苗。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局明天起將安排醫療團隊前往49所國中，免費為國二女生接種第一劑9價公費人類乳突病毒疫苗。圖／彰化衛生局提供

彰化縣2017年起針對國中女生接種人類乳突病毒疫苗，也就是俗稱子宮頸疫苗，實施至今已第7年，彰化衛生局統計每年入校接種率皆超過90%，明天起將安排醫療團隊前往49所國中，免費為國二女生接種第一劑9價公費人類乳突病毒疫苗，單劑市價約6000元，預計4300位學生受惠。

彰化縣府2017年開始自費採購9價HPV疫苗幫縣內國中生施打疫苗，2019年開始中央全面補助國中女生施打公費2價HPV疫苗，今年改為公費9價HPV子宮頸癌疫苗。

彰化衛生局說，子宮頸癌是少數可以透過疫苗防範於未然的癌症，子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型所引起，而9價HPV疫苗可預防90%由HPV6及HPV11所引起的尖頭濕疣，另對於陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌、生殖器疣等HPV相關癌症也有保護效果，此疫苗以青少女時期、無性經驗及未曾感染人類乳突病毒者的接種效果較高，預防效益最佳。

為推動國中女生校園HPV疫苗接種服務，經學生和家長同意，再經醫師評估，安排接種服務，接種後請學生原地休息至少30分鐘，衛生局指出，少數學生會出現暈針，接種疫苗會盡量將學生區隔開，避免互相影響。

衛生局也安排下學期接種第二劑疫苗，獲得完整保護力，衛生局提醒接種HPV疫苗並不能完全免除子宮頸癌發生，仍須定期接受子宮頸抹片檢查，抹片檢查能早期偵測癌前病變，因此疫苗與抹片雙管齊下，才能加倍保護女性，有效杜絕罹患子宮頸癌。

疫苗 子宮頸癌 衛生局

延伸閱讀

夏末疫情升高！美FDA核准輝瑞、莫德納XBB.1.5疫苗 最快本周開放接種

嘉市、北市HPV疫苗納男國中生施打 國健署最新回應了

HPV疫苗痛痛女孩勝訴 衛福部官員不認同法官說法要上訴

買空賣空！他臉書貼「送養柴犬」 詐騙1萬3千元疫苗費

相關新聞

台中18日晚間9點國慶焰火試放 中午起交管資訊看這裏

112年國慶焰火在台中，9月18日晚上9點10分在中央公園試放5分鐘、1500發焰火彈，「施放區」、「落焰區」分從中午1...

台中育兒租屋補貼 挨批為德不卒

台中市去年7月實施囤房稅，市長盧秀燕宣布加碼育兒租金補貼，編列1.7億元，估計1.5萬戶受惠。議員卻發現，實際受惠僅78...

彰化國二女生公費子宮頸癌疫苗明開打 4300人受惠

彰化縣2017年起針對國中女生接種人類乳突病毒疫苗，也就是俗稱子宮頸疫苗，實施至今已第7年，彰化衛生局統計每年入校接種率...

豐原人注意！豐勢路與富陽街路口15日起單向單線車道封閉

台中市豐原區豐勢路二段上下班車流量大，其中豐勢路二段與富陽街口鄰近豐陽國中、翁子國小，且有國道四號車流，公路總局台中段將...

台中北屯等10區19日9點起停水 33小時影響30萬戶

台中市府經發局指出，自來水公司配合工程，預計9月19日上午9點起至20日傍晚6點停水，共計，33小時。停水區域包含北屯區...

影／請勿拔！梧棲真武宮旁地面157隻彩繪小老虎 1隻不能少

台中市定古蹟梧棲真武宮旁的真武小徑，地面有157隻彩繪小老虎，每隻都不一樣，「157」隻意義希望大家「一起來梧棲」玩，廟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦