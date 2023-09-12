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豐原人注意！豐勢路與富陽街路口15日起單向單線車道封閉

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
本月15日至11月5日上午9時至下午4時，工務段將辦理豐勢路二段與富陽街路口中央左轉專用車道改善工程，該路段採單向單線車道部分封閉交通管制，呼籲用路人注意。圖／公路總局台中工務段提供
本月15日至11月5日上午9時至下午4時，工務段將辦理豐勢路二段與富陽街路口中央左轉專用車道改善工程，該路段採單向單線車道部分封閉交通管制，呼籲用路人注意。圖／公路總局台中工務段提供

台中市豐原區豐勢路二段上下班車流量大，其中豐勢路二段與富陽街口鄰近豐陽國中、翁子國小，且有國道四號車流，公路總局台中段將於本月15日至11月5日上午9時至下午4時，辦理豐勢路二段與富陽街路口中央左轉專用車道改善工程，屆時該路段採單向單線車道部分封閉交通管制，呼籲用路人注意。

台中市豐原區豐勢路2段與富陽街路口中央左轉專用車道改善工程，台中工務段預定9月15日至11月5日上午9時至下午4時止進場施工（遇雨天則取消），該路段採單向單線車道部分封閉交通管制。

台中段指出，請用路人行經該路段時，依施作位置現況管制或封閉車道小心行駛及減速慢行，並依相關施工標誌指示行駛。另提醒用路人因該路段上下班時間交通容易壅塞，請避開該路段尖峰時間或考慮行駛替代道路，以利行車順暢。

車道 台中市

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