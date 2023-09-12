影／請勿拔！梧棲真武宮旁地面157隻彩繪小老虎 1隻不能少
台中市定古蹟梧棲真武宮旁的真武小徑，地面有157隻彩繪小老虎，每隻都不一樣，「157」隻意義希望大家「一起來梧棲」玩，廟方最近發現地面的部分小老虎「失蹤」，可能被遊客拔走，只好再請人補做重黏上，廟方說，157隻小老虎一隻都不能少，呼籲遊客欣賞就好，不要帶走。
梧棲老街真武宮被完整保留，低矮的閩南傳統建築格局，保存台灣傳統寺廟建築的特色，台灣沿海地區，因東北季風強烈，一般的建築物都會比較低矮，閃避季風，真武宮是梧棲的第一座古蹟。
真武宮旁的真武小徑廟方設計站立157隻彩繪小老虎，每隻的彩繪圖案都不同，各有特色，遊客和香客看到都說好可愛，成拍照打卡區。
真武宮有供奉守護廟境、村莊的虎爺，廟方以Q版虎爺設計成小老虎，讓遊客認識廟宇民俗文化，彩繪小老虎是由地方人和學生們共同創作。
彩繪小老虎從廟右側小徑延伸到廟後方，民眾可邊走邊欣賞，廟方說，最近發現小老虎部分失蹤，只好再請人重做，呼籲大家善待小老虎，不要拔起來帶走。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言