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影／請勿拔！梧棲真武宮旁地面157隻彩繪小老虎 1隻不能少

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市定古蹟梧棲真武宮旁的真武小徑，地面有157隻彩繪小老虎。記者游振昇／攝影
台中市定古蹟梧棲真武宮旁的真武小徑，地面有157隻彩繪小老虎。記者游振昇／攝影

台中市定古蹟梧棲真武宮旁的真武小徑，地面有157隻彩繪小老虎，每隻都不一樣，「157」隻意義希望大家「一起來梧棲」玩，廟方最近發現地面的部分小老虎「失蹤」，可能被遊客拔走，只好再請人補做重黏上，廟方說，157隻小老虎一隻都不能少，呼籲遊客欣賞就好，不要帶走。

梧棲老街真武宮被完整保留，低矮的閩南傳統建築格局，保存台灣傳統寺廟建築的特色，台灣沿海地區，因東北季風強烈，一般的建築物都會比較低矮，閃避季風，真武宮是梧棲的第一座古蹟。

真武宮旁的真武小徑廟方設計站立157隻彩繪小老虎，每隻的彩繪圖案都不同，各有特色，遊客和香客看到都說好可愛，成拍照打卡區。

真武宮有供奉守護廟境、村莊的虎爺，廟方以Q版虎爺設計成小老虎，讓遊客認識廟宇民俗文化，彩繪小老虎是由地方人和學生們共同創作。

彩繪小老虎從廟右側小徑延伸到廟後方，民眾可邊走邊欣賞，廟方說，最近發現小老虎部分失蹤，只好再請人重做，呼籲大家善待小老虎，不要拔起來帶走。

台中市定古蹟梧棲真武宮旁的真武小徑，地面有157隻彩繪小老虎。記者游振昇／攝影
台中市定古蹟梧棲真武宮旁的真武小徑，地面有157隻彩繪小老虎。記者游振昇／攝影
台中市定古蹟梧棲真武宮旁的真武小徑，地面有157隻彩繪小老虎。記者游振昇／攝影
台中市定古蹟梧棲真武宮旁的真武小徑，地面有157隻彩繪小老虎。記者游振昇／攝影

梧棲 建築

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