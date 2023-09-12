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禾固營造捐助3公益社團 女兒女婿現身歡唱宣布結婚喜訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
禾固營造董事長張啟章（左一）的女兒和女婿去年疫情期間結婚並未公開宴客，藉著此次餐會宣布喜訊。記者黃寅／攝影
禾固營造董事長張啟章（左一）的女兒和女婿去年疫情期間結婚並未公開宴客，藉著此次餐會宣布喜訊。記者黃寅／攝影

台中市禾固營造公司27周年慶，除了昨天上午舉辦「禾固盃高爾夫邀請賽」昨晚還盛大舉辦400多人與會的感恩公益餐會，捐助台灣行動菩薩助學協會等等3個公益社團。董事長張啟章的女兒張

芸菁和女婿廖建豪在活動中突然現身高歌，原來他二人去年疫情期間結婚並未公開宴客，也藉著此次餐會宣布喜訊，除了引來大家的祝福，也為活動掀起高潮。

受捐助的是台灣行動菩薩助學協會、暨南大學願景計畫，以及張秀菊社會福利慈善事業基金會。台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華說，禾固營造熱心公益，該會21年前草創時，禾固就曾大方的贊助辦公室和人力支持，這一段都列入了該會的沿革，並成為佳話，也是台灣行動菩薩助學協會發展至今的一段珍貴歷史。

暨南大學校長武東星致詞感謝禾固營造支持該校的願景計畫，協助弱勢學生就學和課後輔導。出席的立法委員江啟臣、市議員陳廷秀、立委參選人江肇國和市府都發局長李正偉都肯定禾固營造關懷弱勢兒童教育的宗旨，以及能結合眾人一起回饋社會。

另包括東友扶輪社，以及禾固在建築師、設計師、營造業的多家協力廠商，昨天都參加餐會。由逢甲大學榮譽副校長楊龍士領軍的10多位建築師組成的薩克斯風樂團也登台演出。

禾固營造以專門興建別墅建築聞名，並以從購地、設計到施工一站式服務為特色，至今總計已興建別墅300多棟。董事長張啟章說，公司一路走來，受到各界許多的幫助，才有今天的成就，因此抱著感恩的心情回饋社會，希望形成善的循環，讓社會更加美好、健全。

他說，女兒在去年疫情期間結婚，因為考慮疫情不敢宴客，也藉著這次的活動分享喜訊，並得到大家的祝福。

禾固營造董事長張啟章的女兒張芸菁（左）和女婿廖建豪在活動中高歌，他們在去年疫情期間結婚並未公開宴客，藉著此次餐會宣布喜訊。記者黃寅／攝影
禾固營造董事長張啟章的女兒張芸菁（左）和女婿廖建豪在活動中高歌，他們在去年疫情期間結婚並未公開宴客，藉著此次餐會宣布喜訊。記者黃寅／攝影
台中市禾固營造公司27周年慶，捐助台灣行動菩薩助學協會等等3個公益社團。記者黃寅／攝影
台中市禾固營造公司27周年慶，捐助台灣行動菩薩助學協會等等3個公益社團。記者黃寅／攝影
由逢甲大學榮譽副校長楊龍士領軍的10多位建築師組成的蕯克斯風樂團登台演出。記者黃寅／攝影
由逢甲大學榮譽副校長楊龍士領軍的10多位建築師組成的蕯克斯風樂團登台演出。記者黃寅／攝影
禾固營造董事長張啟章的女兒張芸菁（左）和女婿廖建豪在餐會中宣布喜訊。記者黃寅／攝影
禾固營造董事長張啟章的女兒張芸菁（左）和女婿廖建豪在餐會中宣布喜訊。記者黃寅／攝影

疫情 建築 設計師

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