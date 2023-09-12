台中9/27「捐血送活泰國蝦」限量250斤 地點曝光

去年台中瘋蝦捐血活動盛況。圖／台中捐血中心提供 台中捐血中心供應中部4縣市醫院用血的中部血庫近期因天雨，存量偏低，台中捐血中心將於9月27日(周三)與大里瘋蝦釣蝦場合作舉辦「捐血500CC送活泰國蝦」活動，地點在大里區日新路580號，民眾捐血500CC即送活泰國蝦一斤，當天限量250斤，送完為止。

台中捐血中心說，中部血庫每天供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院共1800袋，原本就短缺，近期因天候不穩定，影響民眾捐血意願，血庫處於偏低情況。

台中捐血中心統計今天上午，中部血庫平均用血量剩6.8天，低於7天安全庫存，其中A型血5.4天偏低，B型血9.3天正常，0型血6.6天偏低，AB型血5.2天偏低。歡迎各血型、身體健康無虞民眾，攜帶身分證、戴口罩，挽袖捐出熱血。

台中捐血中心說明，「捐血500CC送活泰國蝦」9月27日上午9時30分至下午4時，將在大里瘋蝦釣蝦場(大里區日新路580號)登場，民眾捐血500CC即送活泰國蝦一斤，若無法捐500CC者，歡迎找朋友合捐，一樣有送泰國蝦一斤，當日活動泰國蝦限量250斤，送完為止。

台中捐血中心說明，中部民眾捐血，中彰投雲有13處固定捐血點，另有舉辦捐血活動，詳情可上「台中捐血中心」官網查詢，或請點進連結