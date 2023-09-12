瓦斯儲存廠復工 彰市民抗議

彰化市莿桐里2017年有業者申請興建液化石油氣容量儲存設施，彰化縣府當時勒令停工，業者提行政訴訟後縣府敗訴。業者近期捲土重來，附近居民擔心安全，50多人昨集結抗議，要求提供安全保障。業者曾透過縣府與地方溝通，強調安全無虞。彰化縣長王惠美說，縣府已無法勒令停工，將會嚴格把關，若有裝監視器必要，縣府會協助。

當地居民林明祥表示，家族世居此處上百年，瓦斯業者在此設立液化石油氣容器儲存室兼轉運站，未來可能有近4、500桶瓦斯儲存，2015年小琉球曾有瓦斯場爆炸造成損傷，現在每天膽戰心驚，這個「鄰居」就像不定時炸彈。

該廠2017年申請建造，縣府同意核發，消防局也完成圖說審查，符合相關規定；附近居民得知後抗議，縣府勘查發現，業者申請設立儲存室，但施工人員卻說要兼作轉運站，與原核准使用項目不符，勒令停工並要求補正。業者不服興訟，去年9月最高行政法院裁定縣府未依正當程序敗訴。

彰化縣議員楊子賢說，該廠區位在彰水路207巷道入口，不僅狹窄，還經過2個90度轉彎處，災害發生時，消防車無法搶救，縣府應盡速辦理會勘，沙盤推演救災程序，並向民眾說明。

彰化消防局指出，近日會勘，該廠周邊巷道最窄寬度為4.2公尺、4.9公尺，符合消防車輛救災活動空間原則；依相關規定，儲存設施與場外供人居住之建築物的安全距離為15公尺，設有防爆牆可縮減為7.5公尺，該廠也符合規定。

王惠美說，該案縣府行政訴訟輸了，無法再勒令停工，居民誤以為該廠是是填氣廠，實際上主要為儲存空間，合乎相關法規，若居民認為有必要裝監視器，縣府會再予以協助。