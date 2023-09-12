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中捷虧20.8億 占資本額7成

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
中捷虧20.8億，交通局表示未來要增資還是舉債還須討論。記者陳秋雲／攝影
中捷虧20.8億，交通局表示未來要增資還是舉債還須討論。記者陳秋雲／攝影

台中市議會交通委員會昨天審議台中捷運公司111年度決算，中捷董事長顏邦傑指出，中捷資本額到去年底共35億元，累積虧損達20.8億元，占資本額7成，中捷未來2年資金無虞。交通局長葉昭甫說，中捷運量提升，土地開發收益逐年挹注，未來中捷公司要增資或舉債，市府內部還在討論。

台中市議會交通委員會召集人陳淑華說，中捷正式營運2年多，去年虧損5.9億元，比預估7億元略減，但累計虧損已超過20億，資本額只剩不到15億元，雖可支應未來2年支出，但未來中捷要如何走下去？

台中市審計處針對111年度決算的審計報告指出，中捷綠線疫情後運量雖已逐漸增加，但不論票箱收入或土地開發效益等都未實現，不利軌道建設長期發展。

審計報告指出，市府向中央爭取前瞻軌道建設，捷運綠線延伸段可行性研究、捷運藍線綜合規畫在行政院審議中，捷運橘線及屯區捷運可行性研究在交通部審查，市府應檢討同時推動多條軌道建設，恐影響非自償性經費負擔能力，應妥為規畫推動順序。

交通局指出，捷運綠線運量已明顯回溫，今年單月屢創新高，土地開發逐年有收益挹注；目前只有捷運綠線，希望中央儘速核定捷運藍線，與綠線十字交叉後，可進一步帶動運量。

葉昭甫說，市府持續推動各路線捷運建設，不影響財務狀況；中捷公司未來財務將採增資或舉債因應，市府仍在研議。

台中捷運 台中市 軌道建設

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