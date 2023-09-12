台中育兒租屋補貼 挨批為德不卒

台中市去年7月實施囤房稅，市長盧秀燕宣布加碼育兒租金補貼，編列1.7億元，估計1.5萬戶受惠。議員卻發現，實際受惠僅7893戶受惠，僅達預估戶數5成，補助款支出4913萬元，僅占預算3成。議員批評，市府還稅於民應更有誠意，建議降低門檻、提高補助。市府表示，去年首度發放，1個月申請期太短，將評估延長為3個月、隨到隨辦。

台中市首年度囤房稅收入5.8億元，市府加碼育兒租屋補貼，家有0至12歲兒童的租屋族，符合中央租金補貼資格者，每名兒童可獲得4千元補助，最高可領1.2萬元，去年11月開放申請，今年元月起發放津貼。

台中市住宅處統計，符合中央租金補貼資格、育有12歲以下兒童的家庭，共有8157戶，市府主動發補助同意書，有7275戶同意，11戶拒絕、871戶未回應；新申請戶890戶，其中618戶核准，另有272戶未通過審核。

議員吳佩芸說，她接獲不少陳情案，夫妻離婚但共同監護，若實際照顧者拿不到另一方的身分證明與財產資料，就無法申請補助，讓民眾看得到領不到，市府應改善不當申請門檻。

議員李中說，育兒租金補貼編列1.7億元，卻只發出不到5千萬元，立意很好，但缺乏行政配套「為德不卒」，例如離婚單親育兒個案，可勾選同意授權調閱資料，避免尷尬與困擾，申請件數少代表民眾不知道，應加強宣導。議員批評，每名兒童補助4千元，等於每月333元，租金、物價上漲，這筆補助杯水車薪；尤其囤房稅收入5.8億元，育兒租金補貼編列1.7億，卻只發出步道3成，應放寬補助資格，提高補助還稅於民。

都發局長李正偉表示，去年首度發放補貼，高估受惠戶數與預算數，加上去年只有1個月申請期，今年規畫將評估延長申請期為3個月，並採隨到隨辦方式，減輕符合資格的民眾負擔。