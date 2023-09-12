聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中育兒租屋補貼 挨批為德不卒

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕去年宣布加碼育兒租金補貼0至12歲家庭每戶最高1.2萬元。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕去年宣布加碼育兒租金補貼0至12歲家庭每戶最高1.2萬元。圖／聯合報系資料照片

台中市去年7月實施囤房稅，市長盧秀燕宣布加碼育兒租金補貼，編列1.7億元，估計1.5萬戶受惠。議員卻發現，實際受惠僅7893戶受惠，僅達預估戶數5成，補助款支出4913萬元，僅占預算3成。議員批評，市府還稅於民應更有誠意，建議降低門檻、提高補助。市府表示，去年首度發放，1個月申請期太短，將評估延長為3個月、隨到隨辦。

台中市首年度囤房稅收入5.8億元，市府加碼育兒租屋補貼，家有0至12歲兒童的租屋族，符合中央租金補貼資格者，每名兒童可獲得4千元補助，最高可領1.2萬元，去年11月開放申請，今年元月起發放津貼。

台中市住宅處統計，符合中央租金補貼資格、育有12歲以下兒童的家庭，共有8157戶，市府主動發補助同意書，有7275戶同意，11戶拒絕、871戶未回應；新申請戶890戶，其中618戶核准，另有272戶未通過審核。

議員吳佩芸說，她接獲不少陳情案，夫妻離婚但共同監護，若實際照顧者拿不到另一方的身分證明與財產資料，就無法申請補助，讓民眾看得到領不到，市府應改善不當申請門檻。

議員李中說，育兒租金補貼編列1.7億元，卻只發出不到5千萬元，立意很好，但缺乏行政配套「為德不卒」，例如離婚單親育兒個案，可勾選同意授權調閱資料，避免尷尬與困擾，申請件數少代表民眾不知道，應加強宣導。議員批評，每名兒童補助4千元，等於每月333元，租金、物價上漲，這筆補助杯水車薪；尤其囤房稅收入5.8億元，育兒租金補貼編列1.7億，卻只發出步道3成，應放寬補助資格，提高補助還稅於民。

都發局長李正偉表示，去年首度發放補貼，高估受惠戶數與預算數，加上去年只有1個月申請期，今年規畫將評估延長申請期為3個月，並採隨到隨辦方式，減輕符合資格的民眾負擔。

租金補貼 議員 育兒 離婚 吳佩芸 盧秀燕

延伸閱讀

「叔叔跟媽媽抱在一起睡覺」人夫驚覺被綠 提告拿不到一毛錢

退休金算盤／定期給付終身險 穩定現金流

經濟日報社論／以中央版囤房稅 開創稅改新猷

台中公設保留地8計畫區0進度遭批離譜？ 市府：本月提期末報告

相關新聞

台中育兒租屋補貼 挨批為德不卒

台中市去年7月實施囤房稅，市長盧秀燕宣布加碼育兒租金補貼，編列1.7億元，估計1.5萬戶受惠。議員卻發現，實際受惠僅78...

玉山步道陸續開放 小心落石

玉山國家公園上周恢復玉山主峰、群峰線登山路線入園後，本周起恢復八通關線、南二段線、秀姑巒線，以及馬博拉斯橫斷線等4條登山...

瓦斯儲存廠復工 彰市民抗議

彰化市莿桐里2017年有業者申請興建液化石油氣容量儲存設施，彰化縣府當時勒令停工，業者提行政訴訟後縣府敗訴。業者近期捲土...

台中牛排館倒閉員工控訴欠薪 老闆：因「人員的問題」決定歇業

台中牛排館經營虧損倒閉，導致勞資糾紛，員工向勞工局控訴老闆欠薪，顧姓老闆下午露面，坦承營收虧損加借貸燒光4500萬，因撐...

台中購物節將排除土地、房屋登錄抽獎 市府：回歸消費

2023台中購物節邁入第五屆，台中市經發局表示，這屆活動將排除「土地」、「房屋」的購買金額登錄，集中在消費產業類型，經發...

石岡中91線遇風災斷15年 中市府斥資6千萬復健將完工

台中石岡中91線為串聯石岡、新社等重要道路，2007年遇柯羅莎颱風沖刷邊坡，道路中斷15年，民眾須繞道通行，中市建設局去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦