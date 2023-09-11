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石岡中91線遇風災斷15年 中市府斥資6千萬復健將完工
台中石岡中91線為串聯石岡、新社等重要道路，2007年遇柯羅莎颱風沖刷邊坡，道路中斷15年，民眾須繞道通行，中市建設局去年7月斥資6千萬元啟動復建工程，打通最後一哩路，現已於工程收尾階段，局長陳大田今赴工地視察，在確保安全無虞後，盡早啟用，提供山城民眾一條安心回家的路。
石岡區中91線串聯石岡市區、五福臨門觀光要道，是地方居民往返主要路線，也為地方重要農產運輸道路。但遇柯羅莎颱風，部分邊坡遭沖刷流失，道路中斷15年，當地民眾須繞行改道。
建設局斥資6千萬，去年7月啟動復建工程，導入EPS輕質填方及加強坡面保護工程，工程範圍長168公尺，主要包含邊坡穩定、坡面保護、擋土牆、輕質回填材道路及照明設施等工項，正最後收尾階段。
陳大田說，團隊以高品質自我要求，克服山區施工的層層困難，更將11公尺高擋土牆完成後，呈現如如「清水模」般的牆面品，整體施工品質獲市府第2屆公共工程獎優等獎肯定。
陳大田提到，施工團隊檢視全段中91線道及道路附屬設施，經過實地履勘確保安全無虞情況下，盡早讓這條重要道路儘早啟用，提供山城居民一條安心回家的路。
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